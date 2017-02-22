План Абэ в действии

К развитию инфраструктуры Владивостока подключились японские эксперты

В администрации приморской столицы состоялась встреча российских и японских специалистов в рамках подготовки мастер-плана Владивостокского городского округа. Итогом первого мероприятия стала конкретизация направлений совместного сотрудничества: дороги, инфраструктура, экология.

От слов к делу

Совместный экспертный диалог на территории Владивостока стал логичным продолжением перезагрузки российско-японских отношений и такого же диалога на самом высшем правительственном уровне. Прорывным в этом плане был 2016 год. Как подчеркнул Мугисима Такеси, помощник заместителя министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, премьер-министр Синдзо Абэ ведет очень активную деятельность в области взаимодействия между двумя странами.

– В мае прошлого года в Сочи прошла встреча глав Японии и России, на которой Синдзо Абэ предложил план сотрудничества, состоящий из восьми пунктов, – отметил замминистра. – После этого в Воронеже была проведена рабочая встреча, направленная на реализацию одного из пунктов программы, касающегося развития комфортных городов. В качестве модели для развития данного проекта были выбраны два муниципалитета: Владивосток и Воронеж.

Отметим, что глава Японии в 2016 году дважды посещал Россию. Помимо сочинской экспертной площадки он побывал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В декабре 2016 года президент России Владимир Путин сделал ответный визит в Страну восходящего солнца. Кстати, по итогам этой поездки к короткому списку пилотных городов (ранее в нем находился только Воронеж) прибавился Владивосток.

– В Воронеже уже создан генеральный мастер-план по развитию города, ведется активная деятельность по исследованию приоритетных областей и направлений взаимодействия – это дороги, транспорт и экология, – сообщил Мугесима Такеси. – Такую же структуру взаимодействия хотелось бы создать в приморской столице. Сегодняшняя встреча – первый совместный диалог, на котором мы обсудим наиболее плодотворные направления.

– Деятельность нашей экспертной группы особенно актуальна в связи с утверждением правительством РФ приоритетного проекта – формирования комфортной городской среды. К пилотному проекту во Владивостоке будет привлечено очень серьезное федеральное внимание, – рассказала Александра Кондаурова, помощник заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Она также представила специального куратора владивостокского проекта со стороны Минстроя – руководителя проектной дирекции Минстроя Павла Данилова. Также в зале присутствовали представители частного бизнеса, администрации Владивостока и Приморского края.

Как избавиться от пробок?

Одним из приоритетных направлений сотрудничества стало развитие дорожной сети Владивостока. Конкретные точки соприкосновения интересов обозначил Леонид Вильчинский, заместитель главы Владивостока, начальник управления благоустройства и дорог администрации Владивостока. В начале выступления он подчеркнул, что приморская столица в этом году вступила в две федеральные программы, касающиеся развития городской среды и безопасных, качественных дорог.

– Сегодня мы проводим работу по формированию этих программ по Владивостоку, рассчитываем на определенное федеральное финансирование, – рассказал Леонид Вильчинский. – Задача программы состоит в том, чтобы в 2018 году половину дорог Владивостока привести в нормативное состояние. Сегодня этот показатель равен 35 процентам.

По его словам, опыт японских специалистов может пригодиться в выборе современных технологий и строительных материалов.

Вторая обозначенная проблема – заторы и затрудненное движение на городских трассах.

– По количеству автомобилей на тысячу жителей мы занимаем в России одно из первых мест, – отметил замглавы приморской столицы. – До настоящего времени в городе нет комплексной схемы организации дорожного движения. К ее проектированию мы планируем приступить в этом году – провести обследование существующей дорожной сети, ее параметров, транспортных потоков. Для того чтобы можно было смоделировать программу развития города до 2031 года.

Третье направление – развитие системы ливневой канализации. По подсчетам экспертов, необходимо построить и провести реконструкцию порядка 200 километров ливневок.

– Создать систему ливневой канализации мало – надо также подумать, куда эти стоки пойдут, – сообщил замглавы администрации. – Поэтому одновременно в этом году мы приступим к планированию первых очистных сооружений ливневой канализации. Любые рекомендации, которая японская сторона может дать, считаю полезными.

И, наконец, направление номер четыре – зимняя очистка и утилизация снега.

– Если раньше мы имели возможность вывозить снег с территории города на открытые площадки, то сегодня экологические службы не дают разрешений на такую работу, – отметил Леонид Вильчинский. – Перед городом стоит серьезная проблема. Если мы своевременно не создадим систему локальных снегоплавилен, то уже в следующем году нам некуда будет вывозить снег. Сегодня администрация Владивостока изучает опыт Санкт-Петербурга. Мы готовы ознакомиться с предложениями японской стороны и прислушаться к ним.

Мусор станет чище… и выгоднее?

Еще одна реальная сфера взаимодействия – экология.

– 2017 год указом президента Владимира Путина объявлен Годом экологии в России, – начал свое выступление Антон Бибиков, заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока. – Считаю, что наше сотрудничество по экологической тематике имеет особую актуальность и значимость.

По его словам, японский опыт может пригодиться в области обращения с твердыми бытовыми отходами. Пример – модернизация Спецзавода №1.

– Данное предприятие осуществляет прием всех бытовых отходов, образующихся на территории Владивостока с последующим обезвреживанием, сжиганием, сортировкой или захоронением, – подчеркнул Антон Бибиков. – В результате сжигания отходов возникает проблема выпуска вредных веществ в воздух. Проблема заключается в глубине очистки выходящих газов. Администрация Владивостока заинтересована в поиске путей по модернизации используемого на данный момент на заводе пыле- и газоочистного оборудования. Это может быть и техническое, и технологическое решение. Представляет большой интерес предварительная подготовка отходов перед сжиганием. Мы готовы рассматривать используемые в Японии технологии по предварительному дроблению отходов, по воздушной сушке, сортировке отходов перед сжиганием – например, по выемке пластика, чтобы минимизировать в составе выбрасываемых газов опасные химические вещества.

Предварительная подготовка отходов необходима для равномерной их подачи на конвейер и улучшения качества сортировки. Мы заинтересованы в рассмотрении возможных вариантов для предварительного разрывания пакетов, воздушной сушки отходов, в том числе вариантов пневматической сортировки отдельных видов отходов.

Также, по словам эколога, Владивостоку интересен опыт японских коллег в вопросе использования золы, которая образуется в результате сжигания отходов, в дополнительной очистке сточных вод, которые поступают с площадки захоронения отходов (так называемый полигонный фильтрат).

– Большой интерес для нас представляет оборудование, которое позволит перерабатывать отходы в сырье и производить из него готовую продукцию. Углубленная переработка отходов улучшит экономику муниципального предприятия, – резюмировал Антон Бибиков.

Эту тему дополнил Харумити Мива, президент компании «САНКО», который выступил с докладом «Обработка отходов: инициативы во Владивостоке». Данная японская компания на протяжении 30 лет занимается обработкой и утилизацией твердых бытовых отходов в префектуре Тоттори и Симонэ. Среди ее объектов имеются три мусоросжигательных завода.

– В прошлом году мне два раза была предоставлена возможность посетить Владивосток, – подчеркнул глава «САНКО». – По случаю 25-й годовщины установления отношений между префектурой Тоттори и Приморским краем был организован обмен делегациями. Меня очень интересовала работа Спецзавода № 1. Первое, что нас удивило, это отличное состояние мусоросжигательных котлов. Объектам уже около 40 лет. Но они функционируют надежно благодаря надлежащей эксплуатации и техобслуживанию. В то же время аппаратуре очистки выходящих газов тоже исполнилось 40 лет.

Харумити Мива сообщил, что познакомился с проектом модернизации предприятия в части системы газоочистки, и сделал ряд предложений, касающихся более комплексного подхода к решению проблемы.

Малоэтажные планы

Петр Карпов, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, рассказал о потребностях города и его жителей в области малоэтажного строительства.

– Сегодня действуют программы по предоставлению бесплатных земельных участков многодетным семьям, – подчеркнул он. – Администрация Владивостока занимается подбором перспективных территорий. Одна из таковых – в Советском районе, на улице Артековской (район бухты Шаморы и Всероссийского детского центра «Океан»). Планируется предоставление более тысячи участков под жилую застройку. Я думаю, что и администрация Владивостока, и жители города с большим интересом готовы рассмотреть наработки японской стороны по малоэтажному строительству, энергосберегающим технологиям и современным стройматериалам.

Первый шаг – шаг вперед

Корреспондент «В» попросил прокомментировать, в каких областях российско-японское сотрудничество кажется наиболее плодотворным во Владивостоке, профессора кафедры мировой экономики Школы экономических наук ДВФУ Тагира Худзиятова.

– Развитие комфортной городской среды не случайно стало одним из пунктов двустороннего российско-японского сотрудничества по плану Синдзо Абэ, – отметил эксперт. – У японцев комфортная городская среда – одно из ноу-хау. Они по праву ею гордятся. Чистая морская вода, отличная организация и содержание дорожных сетей, правильная работа светофоров и т.д. В этом плане Владивостоку в силу его рельефа, его исторического развития, коммунального наследства прошлых лет есть над чем работать. И по-настоящему хорошо, что мы имеем возможность использовать японский опыт.

Еще один важный момент: в Японии существует план экспорта инфраструктуры. Японцы в этом преуспели и продвигают комплексные технические и технологические решения по развитию коммунальной, транспортной инфраструктуры во многие страны. Японское правительство само указало Россию как одно из приоритетных направлений для содействия инфраструктурному развитию. Здесь поле для совместной деятельности очень хорошее и большое. В Воронеже работа уже успешно началась. Наверное, мы отставать не будем. Обмен предложениями и видениями, чтобы определить, какие вещи можно запустить прямо сейчас, а какие – через определенное время, – это, безусловно, шаг вперед. На мой взгляд, началась конкретная работа по выстраиванию сотрудничества для создания комфортной городской среды во Владивостоке.

Как сообщил Мугесима Такеси, следующий совместный диалог во Владивостоке планируется провести в июне. Сегодня японские специалисты и представители частного бизнеса услышали о потребностях приморской столицы. Возможно, уже летом они смогут представить свои взгляды на решение поставленных задач по конкретным направлениям.