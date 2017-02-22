С праздником, дорогие женщины

Портрет среднестатистической жительницы Приморья: работает, учится, большая оптимистка и не страдает от отсутствия мужского внимания

Будь я поэтом, начал бы так: «Есть женщины в приморских селеньях...» А дальше без стеснения позаимствовал бы все у Некрасова. Потому что классик рисовал портрет своей героини практически с наших землячек. И красавицы они, и умницы, и труженицы великие. Вот только работодатель нынешний ценит их ниже, чем мужчин: и сокращает в первую очередь, и платит меньше. Может быть, потому, что женщин у нас чуточку больше, чем мужиков?

Не буду голословным, приведу цифры. Их нам дает всезнающая статистика, конкретно – Приморскстат.

Вопреки расхожему мнению, что женщин намного больше, чем мужчин, ситуация в Приморье складывается ровно так, как пелось в популярной в 60-х песенке: «На девять девчонок по статистике десять ребят». Если быть точным, в целом по краю на 1000 мужчин приходится 1087 женщин. Вообще же, женского населения в Приморье (по данным на начало 2016 года) больше, чем мужского, всего на 4 %: их, красавиц, у нас 52 %, а в абсолютных цифрах – миллион с небольшим.

Правда, из-за того, что подавляющее большинство среди них горожанки (78 %), расклад по городской и сельской местности получается несколько иной: в городах приходится 1120 женщин на 1000 мужчин, а в селах 985 на ту же 1000. Но кто знает, как изменится ситуация, когда в Приморье съедутся новые владельцы дальневосточных гектаров. Как приедут со своими женами и дочерьми…

При этом возраст среднестатистической приморочки достаточно молодой: больше половины (52 %) находятся в трудоспособном возрасте (16–54 года), еще 16 % процентов – барышни до 16 лет, и лишь треть (32 %) могут позволить себе отдых от трудов праведных.

А теперь, собственно, о трудах. Без работы жительница Приморья себя не мыслит. Как там у Некрасова? «В ней ясно и крепко сознанье, что все их спасенье в труде...» К примеру, почти все девушки (87 %), получившие в 2010–2015 годах среднее профессиональное или высшее образование, сразу же трудоустроились. Из оставшихся не у дел еще 3 % пытались найти работу, но неудачно. То есть всего 10 % предпочли не работать, ну, видимо, есть кому их содержать. Кстати, многие барышни трудились, еще будучи студентками: почти каждая четвертая имела постоянную работу, а 14 % работали время от времени.

При этом Приморскстат констатирует: женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу. И легче потерять. Если на предприятии проходит сокращение, то первыми увольняют женщин. И наоборот, когда появляются вакансии, то принять на них руководители предпочитают в первую очередь мужчин. Труднее всего трудоустроиться женщинам предпенсионного возраста и имеющим маленьких детей.

Например, за прошлый год в отделения краевой службы занятости обратились в поисках работы 28,4 тысячи женщин, а нашли ее 16,1 тысячи (57 %). При этом 1,2 тысячи женщин пришли на биржу труда именно после сокращения на прежнем месте работы (53 % от всех безработных, обратившихся по данной причине).

При поиске новой работы каждая вторая столкнулась с трудностями из-за отсутствия опыта, а каждую третью не устраивал низкий уровень предлагаемой зарплаты. Что неудивительно: как показало выборочное обследование заработной платы по профессиям и должностям, женщины в Приморье получают в 1,4 раза меньше, чем мужчины.

Ну а что касается личной жизни, не у всех наших землячек она складывается удачно. Такой пример. В прошлом году в Приморье было зарегистрировано 15,2 тысячи новых семей, но при этом 9,3 тысячи ячеек общества распались. К сожалению, в последнее время число несчастливых браков только растет: если в 2015 году на 1000 свадеб, по статистике, пришлось 560 разводов, то в 2016-м – уже 610.

Так что главная женская отрада – дети. В прошлом году в крае родилось 23,6 тысячи малышей. Это, правда, на 4 % меньше, чем в 2015-м, зато 57 % от всех новорожденных – это дети, родившиеся в семьях, где уже растут один-два ребенка, а то и больше. В общем, смелые у нас в Приморье живут матери!

Одно огорчает: женщин репродуктивного возраста (15–49 лет) в крае в прошлом году насчитали 461,4 тысячи, но по сравнению с 2015-м их численность сократилась на 1 %, а за последние пять лет и вовсе на 7 %. И, кстати, в целом продолжительность жизни жительниц Приморья отстает от общероссийской: у наших землячек она составляет 74,6 года, тогда как в среднем по стране – 76,7 года.

Вообще же, создать некий собирательный образ современной приморской женщины вряд ли возможно – слишком многогранна и индивидуальна каждая из них. И у каждой свои мечты, радости и трудности. Так что в этот замечательный праздник хочу пожелать им всем: пусть в нынешней непростой жизни у вас не будет никаких скачущих напролом коней, горящих изб и прочих тяжелых испытаний. И чтобы всегда оставались такими, какими вас видел поэт: «Пройдет – словно солнце осветит! Посмотрит – рублем подарит!» Ну и какими вас увидел фотокорреспондент «В» Алексей Воронин.