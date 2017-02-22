Пятилетка губернатора

Плюсы и минусы, слова и дела

Владимир Миклушевский отметил пятилетие губернаторской деятельности в Приморье. Чем был ознаменован этот период? Достижения и провалы, возрождение малой авиации и недострои, декриминализация и посадки, посадки, посадки… Оценить итоги губернаторской пятилетки попытались эксперты программы «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма».

Политический недострой

В политическом плане с момента вступления в должность глава Приморья продолжает строить некую миниатюрную модель вертикали власти: закручивает гайки, собирает у себя рычаги управления, причем управления жесткого, не оставляющего пространства для дискуссий. Однако механизм получился настолько громоздким, неповоротливым, прихотливым в эксплуатации, что ни управлять им толком, ни предсказать последствия невозможно.

Как отметил ведущий передачи Андрей Калачинский, за прошедшие пять лет под эгидой администрации Приморского края были созданы 17 экспертных советов, Общественная палата и прочие структуры, которые призваны были стать для власти голосом народа и здравого смысла. Стали ли?

– Сегодня они работают формально, – убежден политолог Павел Наливайко. – Надо отметить, что, когда губернатор только вступил в должность, был объявлен курс на открытость власти, ее перезагрузку. Появились Молодежное правительство, Общественная палата. По идее – рычаги влияния на принятие решений в администрации края и социальные лифты, поставляющие новые кадры, свежую кровь в чиновничий аппарат. В течение нескольких лет эти процессы активно развивались. Люди подтягивались, им было интересно. Но сегодня члены и экспертных советов, и Общественной палаты признают, что структуры получились в большей степени формальными. Да, они могут собираться и обсуждать любые темы. Но не более того. Полномочий у них как не было, так и нет. Нет возможностей для внесения законодательных инициатив, наложения вето на решения администрации края. Эти органы работают лишь на имидж, без конкретной пользы.

Невыносимая вязкость бытия

– Более того, иногда через них пытаются протолкнуть непопулярные решения, – замечает депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов. – Чтобы эти решения исходили якобы не от руководства региона, а от народа или экспертного сообщества. Таким образом хотели провести приватизацию Примводоканала и Примтеплоэнерго. Губернатор был инициатором этих процессов, но потом, под давлением общественности, снял вопрос с парламентского рассмотрения. Но снял для того, чтобы передать на откуп профильному экспертному совету. И на совет оказывалось давление: поддержите приватизацию!

Слава богу, тогда эксперты не решились одобрить передачу этих предприятий в частные руки (напомним, во многом благодаря принципиальной позиции главы города Игоря Пушкарева. – Прим. авт.). Тот же водоканал – предприятие, на продукцию которого всегда будет спрос. И владелец такого предприятия всегда будет жить очень хорошо и сумеет диктовать людям свои условия.

По мнению экспертов, если бы вопрос о приватизации краевых предприятий все-таки попал в парламент, то у него был бы большой шанс на одобрение. Депутатский корпус, несмотря на объявленную самостоятельность, зачастую соглашается с инициативами краевого руководства не из-за их блистательной разумности, а следуя партийной дисциплине или из-за нежелания вызывать огонь на себя. Так, например, было одобрено бюджетное финансирование строительства двух пятизвездочных гостиниц «Хаятт» во Владивостоке.

– Это пример невыносимого тупика и вязкости бюрократической власти при нынешнем руководстве региона, – поделился мнением Андрей Калачинский. – Гостиницы должны были сдать к 2012 году. К саммиту АТЭС-2012 они были готовы на 80 процентов. Самая сложная часть – гидротехнические работы, отсыпка площадки и грунтовые работы – сделана. На объекте на Корабельной набережной в землю вбито полторы сотни свай. Возведены коробки, началась внутренняя отделка. В итоге через четыре года мы имеем то, что имеем. Одна гостиница строится, и сроки ее сдачи постоянно переносятся. Второй недострой на мысе Бурном никак не могут продать.

– Мне кажется, глава региона не смог проанализировать ситуацию, – считает Артем Самсонов. – Нужно было принимать решение в 2012 году. Признать нецелесообразным то, что они могут быть достроены за бюджетный счет, что недопустимо отдавать на это деньги налогоплательщиков. Мы живем при капитализме. Строить за бюджетный счет объект, который потом предполагается передать в частную собственность, просто нельзя. Это не социальный объект. На момент, когда во власть пришел Миклушевский, гостиницы стоили бюджету Приморья всего 2,5 миллиарда рублей. Еще 5 миллиардов были федеральными средствами. Итого 7,5 миллиарда. Сегодня, по разным оценкам, в строительство гостиниц вложено уже 19 миллиардов рублей.

При этом, как заметил Андрей Калачинский, депутатский корпус каждый раз одобрял финансирование стройки.

– Однако фракция КПРФ ни разу не поддержала выделение бюджетных средств на достройку «Хаяттов», – возражает Самсонов. – Наоборот, мы вносили законопроект, запрещающий финансирование гостиниц из бюджета. Но наш голос не был услышан. Хотя в кулуарах депутаты из «Единой России» и соглашались, что деньги на это тратить нельзя, но, когда дело доходило до голосования, все они подчинялись губернатору как по указке. А он – за «Хаятты». Ведь бросить их – значит понести репутационные потери, отказаться от пяти звезд. Либо мы строим обычную гостиницу, называем ее «Приморочка» и живем дальше, либо... я не знаю, что будет с ними дальше.

На волне и без волны

С политической, да и с человеческой точки зрения, положительно эксперты оценили поведение Владимира Миклушевского во время прошлогоднего тайфуна «Лайонрок». Стихия ударила по Приморью одновременно с проведением Восточного экономического форума во Владивостоке. Глава региона оставил высокопоставленных гостей мероприятия и отправился на вертолете в затопленные районы.

В плюсы Владимиру Миклушевскому эксперты приписывают также возрождение малой авиации. Однако о заметных провалах тоже не забывают. По мнению экспертов, с точки зрения исполнения своих обязанностей глава региона исповедует принцип «больше слов, меньше дела».

– Первые два года на волне саммита АТЭС за губернатором тянулся положительный шлейф, – считает Андрей Калачинский. – Но, когда пришла пора показать, как ты сам умеешь руководить, что ты сам реально делаешь для региона, не все стало получаться. Например, в число заслуг Владимира Миклушевского включают декриминализацию Приморья. Однако конкретных фактов никто не приводит. И я прекрасно понимаю, почему таких фактов нет. Сколько людей из команды губернатора потеряло работу?

– Прошлый год создал прецедент в части задержаний членов команды губернатора, – подтверждает Павел Наливайко. – Сам феномен декриминализации изначально предполагал, что губернатор выступит имиджевым проводником той политики, которую будет проводить силовой блок. Они вместе, тандемом, должны были расчистить криминальную ситуацию. И сам губернатор, и его окружение должны были стать безупречно чистыми. Но в 2016 году процесс вышел из-под контроля. Были задержаны два вице-губернатора: Олег Ежов и Сергей Сидоренко. Был задержан и ряд руководителей краевых структур – ставленников главы Приморья. Людей, которых он поддерживал, забирали правоохранительные органы. И таких примеров масса. Мы видим активный сдвиг в настроениях самого Владимира Миклушевского в этой части. Сегодня он уже не говорит о декриминализации. Сегодня он говорит о том, что не допустит попадания во власть людей с криминальным прошлым.

Действительно, в команду Миклушевского попадают люди не с криминальным прошлым, а с криминальным будущим. В должности вступают честные людьми, которые с исполнением своих обязанностей обрастают уголовными делами.

– Сейчас использовать лозунг о декриминализации невыгодно, потому что он работает против самого губернатора, – считает Павел Наливайко. – Тенденция продолжилась задержанием политтехнолога Ильи Спокойнова и других ближайших его советников.

Дело – дрова

Как заметил Андрей Калачинсий, одна из первоначальных инициатив губернатора – запрет на перевалку угля открытым способом – также осталась только словами.

– По итогам губернаторской пятилетки перевалки угля в крае стало больше, и угольной пыли стало столько, что народ начал выходить на митинги, – подчеркивает журналист. – Хотел как лучше, а вышло наоборот.

А я бы хотел осветить еще одну тему, которая кажется мелкой по своей сути, но великой по абсурдности. В нелепую ситуацию попали жители домов с печным отоплением. Последние три-четыре года они просто не могут купить дрова. В лесничествах нет делянок. В одном из телевизионных эфиров губернатор уверенно заявил, что он с этой проблемой разобрался. Я боюсь, что не до конца. Потому что люди по-прежнему сидят без дров (газета «Владивосток» неоднократно об этом писала. – Прим. авт).

Как решили дело? Людям предложили писать заявки на дрова заранее в МФЦ через Интернет. Представляете, чтобы в селе Пожига Дальнереченского района, или в Савиновке, или где-нибудь еще сельчане, вместо того чтобы сразу пойти на делянку (лес рядом, можно сказать, под рукой), поедут в Дальнереченск или Владивосток, чтобы попасть в МФЦ и там подать заявку. Пустяк, казалось бы, но ситуация ужасная.

– Мне кажется, с самого начала Владимир Миклушевский не подозревал, что ему придется отработать в Приморье полный губернаторский срок, – подвел итоги Павел Наливайко. – Он к этой роли не готовился. Так вышло. Сейчас ему необходимо сосредоточиться на социальных задачах. Убрать в сторону политику и информационные войны, направить все усилия на развитие края, а не своего имиджа. Если бы он проявлял волю, реальную озабоченность состоянием жизни в регионе, то сегодняшние провалы в федеральных рейтингах и слухи об его отставке даже не появлялись бы.