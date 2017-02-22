Барышни с зубками

Они пережили две мировые войны, но все так же свежи и прелестны

Милые барышни в стильных, хотя и несовременных, нарядах задумчиво улыбаются, в их глазах – небесная синева и чистота. Вот уж не скажешь, что каждой из этих красавиц больше ста лет, что они были свидетелями и Первой, и Второй мировых войн, многих других эпохальных событий. Ни одной морщинки на лице, ни единой седой пряди! В самом деле, время над куклами невластно...

Выставка «Очарование старинной куклы», открывшаяся в Доме-музее семьи Сухановых, впервые во Владивостоке представляет публике фарфоровых кукол конца XIX – начала ХХ веков. И поверьте, посмотреть на детские игрушки, пережившие своих владелиц и ставшие историческими реликвиями, стоит.

Иностранки с хорошими манерами

– Моя коллекция кукол собиралась постепенно, не сразу, хотя я уже много лет профессионально занимаюсь антиквариатом, – говорит коллекционер Алена Смышляева. – Но, когда мне в руки около десяти лет назад попала первая фарфоровая кукла, которую мне предложили купить, она просто пленила мое сердце. Сразу же решила: оставляю ее себе! Правда, на выставке ее нет, часть моей коллекции пока что в Москве, здесь представлена примерно треть из того, что мне удалось собрать, – около 20 кукол и аксессуаров к ним.

Фарфоровое (из необожженного фарфора, который создает иллюзию натурального, живого цвета кожи) у кукол только лицо. Тела выполнены из композитного материала, похожего на папье-маше, а руки – из менее качественного фарфора или пластика. Парики – из мохера или натуральных волос. А еще у каждой куклы во рту зубки! И улыбка оттого почти как настоящая.

– В большинстве своем куклы французского, немецкого производства, ведь именно в этих странах располагались крупнейшие фабрики игрушек того времени, – рассказывает хозяйка фарфоровых мадемуазелей и фройляйн. – Конечно, фарфоровую куклу могли позволить себе далеко не все, этими прелестными барышнями играли девочки из состоятельных семей.

К сожалению, кукол, которые были бы произведены или находились в России в то время, в моей коллекции нет – исторические реалии, увы, не способствовали сохранению фарфоровых игрушек. Хотя есть достоверные сведения, что несколько европейских фабрик (одна из них, кстати, была основана родившимся в России французом) активно продавали своих кукол в нашу страну. Но после революции эти барышни или уехали со своими владелицами в эмиграцию, или, что скорее всего, были разбиты, выброшены. В советский же период подобных кукол просто не выпускали.

Столетние барышни очаровательны. Они играют, чинно сидят в креслицах, катают коляски с пупсами. Многие куклы в тех же костюмах, в которых их покупали. Такой наряд подчас стоит дороже самой куклы! Увы, не все платья-юбочки хорошо сохранились.

– Мне, конечно, хотелось бы иметь всех кукол в аутентичных нарядах и с теми же париками, но следует понимать, что это – игрушки, с ними играли обычные дети – причесывали, снимали-надевали платьица, кормили их, – говорит Алена Александровна. – А еще сами шили им платья, костюмчики. Поэтому часто наряды на кукле не те, что сделал производитель, но это не новодел, а подлинный наряд того времени. К примеру, на кукле-мальчике – костюмчик, сшитый руками хозяйки примерно в 30-х годах прошлого века.

Марлен Дитрих в будуаре

Каждая из фарфоровых красавиц уникальна сама по себе, но есть на выставке и куклы, к которым стоит присмотреться внимательнее. Например, войлочная итальянская фирма «Ленче».

– Это редкая кукла, потому что только одна фирма в Италии производила таких и потому что моль, к сожалению, просто обожает этих красавиц, – объясняет Алена Смышляева. – Тот факт, что мне удалось найти так хорошо сохранившуюся барышню в том же платье, которое было на ней изначально, с настоящим париком, изумил меня саму.

Кстати, кукла-мальчик тоже большая редкость. И не столько из-за гендерного отличия от большинства кукол, сколько из-за того, что производитель выпустил партию таких игрушек как опытную, с целью поднять продажи. Посмотрите, у мальчика есть выражение на лице, не обычная кукольная улыбка, а именно живая эмоция. Но маркетинговый ход не удался: детям, как показала практика, не понравились игрушки с ярко выраженной эмоцией на лице. Им нравится самим придумывать, какое чувство сейчас испытывает кукла...

А вот эта кукла, которая выбивается из общего ряда, – не игровая, а будуарная, она произведена примерно в начале 30-х годов. Такие куклы сидели в комнатах юных девушек, молодых дам. Они были и подружками, и хранительницами тайн – под кукольной одеждой частенько юные хозяйки прятали маленькие дневники, которым доверяли свои секреты. Обратите внимание, какой у куклы наряд: она в брюках, даже курит, этакая Марлен Дитрих...

Есть на выставке и две куклы производства СССР 30-х годов, но они тоже не игровые, а интерьерные тканевые – две пожилые крестьянки в традиционных костюмах. Такие куклы на внутреннем рынке СССР не продавались, они шли на экспорт как сувениры, как агитационная игрушка, пропаганда советского быта и счастливой жизни в Советском Союзе. Обе крестьянки, кстати, были куплены в США. Костюмы на этих куклах аутентичные, именно те, что были изначально.

Игры кончились

Сложно ли хранить такую красоту? По словам Алены Смышляевой, совсем несложно, другое дело – нужно многое знать и уметь, чтобы правильно ухаживать за костюмами, париками. А вот перевозить такие игрушки – огромная проблема.

– Сдавать их в багаж категорически запрещено. Это же фарфор, любой удар – и кукла погибла, – говорит коллекционер. – Кстати, в свою коллекцию я беру кукол только с полностью сохранившимися лицами, без сколов. На мой взгляд, даже малозаметный скол лишает кукольное лицо жизни...

Отбирая кукол для экспозиции, я хотела создать эффект детской комнаты, чтобы каждый захотел поиграть. Хотя играть с ними нельзя! Когда ко мне приходят домой дети, я заранее убираю всех кукол. И дочь моя знает: сегодня это уже не игрушки, а исторические реликвии.

Дополняют атмосферу выставки открытки начала прошлого века с фотографиями детей, постеры со старинными куклами. И живая музыка из патефона.

– Комнату перед той, где выставлены куклы, мы сделали звуковой. Здесь представлены граммофон, патефон, проигрыватель, – рассказывает Жанна Славинская, директор Дома-музея Сухановых. – И наша огромная коллекция пластинок – от Утесова до Владимира Высоцкого. Очень много у нас пластинок с детскими сказками, и в рамках выставки мы будем по субботам проводить особые экскурсии для детей – с прослушиванием сказок на проигрывателе. Кстати, интересно у нас будет не только девочкам, ведь на втором этаже продолжает работу выставка пластилиновых солдат из коллекции Константина Ворожбита («В» рассказывал о ней в номере за 15 февраля).