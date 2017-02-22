Приморье – в хвосте рейтинга устойчивости регионов

Приморский край оказался на четвертом с конца месте по оценке устойчивости в рейтинге, ежемесячно публикуемом фондом «Петербургская политика».

Оценивая ситуацию в Приморье по ключевым событиям, рейтинг приводит как положительные, так и отрицательные новости февраля. Положительных оказалось пять: одобрение в правительстве создания ТОР «Нефтехимический» в Партизанском районе, обсуждение вице-губернатором Евгением Полянским и вице-губернатором японской префектуры Хоккайдо Цудзи Ясухиро перспектив сотрудничества в области медицины и сельского хозяйства, запуск компанией «Восток-Поликор» производства экологически чистой бытовой химии в свободном порту Владивосток, подписание губернатором Владимиром Миклушевским, профсоюзами и объединениями работодателей трехстороннего соглашения о регулировании социально-трудовых отношений на 2017–2019 годы, а также 10-е место по хоккею с шайбой.

Негативных событий составители рейтинга насчитали целых 11. Среди них – арест губернаторского политтехнолога и директора хоккейного клуба «Адмирал» Ильи Спокойнова (Митькина), аресты главы Дальнегорска Игоря Сахуты, главы Лазовского района Анатолия Кубарева, замглавы УМВД Ильи Шамратова, начальника управления Госавтонадзора Юрия Губарева. Тут же – скандальный митинг против «Эра-ГЛОНАСС» с задержанием участников. И как итог, говорящий о многом: Приморье оказалось первым в рейтинге социально-экономической напряженности в трудовой сфере.

Нетрудно заметить, что эксперты фонда при подборе фактов были достаточно лояльными к администрации Приморья. Если в позитиве, коего немного, можно увидеть даже некое «обсуждение перспектив», то в негативе у администрации Владимира Миклушевского – только факты.