Мы умели жить полной жизнью

Как только вижу на страницах газеты «Владивосток» новую акцию, связанную с воспоминаниями о нашем прошлом, так сразу же берусь за ручку и бумагу, разговариваю с вами, уважаемые сотрудники «В», как с родными уже…

Вот и на этот раз увидела рассказ о начале акции «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!» – и все, все дела оставлены, сижу и пишу вам…

А кто, если не я? Ведь я живой свидетель того самого прошлого – выросла в военное время, прошла со своей страной все испытания… Вы правильно подметили: нельзя огульно охаивать прошлое, говорить, что в те времена женщины были некрасивыми. Мои современницы были очаровательными, миловидными, модными, а уж какими специалистами замечательными – на любом производстве нарасхват!

И знаете, у нас, детей, рожденных во время и сразу после войны, никогда бы не повернулся язык сказать нашим родителям (а ведь мы были очень разными), что они неухоженные, толстые и уныло одетые… Да, они выглядели не так, как мы, но с каких пор «не так» означает «плохо»?

Вот вам первое фото: конец 50-х, мы – две студентки второго курса ДВПИ, две лучшие подружки. Да, мода в то время была другой, возможно, на сегодняшний взгляд – странной, но… На мой взгляд, мы одеты очень мило. Разве нет?

А эта фотография 1965 года: пять девушек (я в нижнем ряду справа), молодых специалистов, три года как закончивших обучение в ДВПИ. Мы, подружки, зашли в фотоателье на Светланской. Нам всем по 26 лет, и встретились мы этим летним днем потому, что я приехала в отпуск из Комсомольска-на-Амуре, куда уехала работать по распределению. Вот мы и пошли – сначала в ресторан «Волна», что был в здании Морвокзала, а потом в фотоателье. Между прочим, наш столик в ресторане пользовался повышенным вниманием со стороны посетителей-мужчин, из чего я делаю вывод: выглядели мы неплохо.

Мы работали честно, всех себя отдавая стране. Мы любили и были любимы. Мы умели смеяться и жить полной жизнью…

И вещи выбирали со вкусом. Вот посмотрите – имею право похвастать – на третьем фото я стою в костюме из натуральной, очень тонкой шерсти. Думаю, от ткани такого качества и сегодняшние модницы не отказались бы.

А фото, где я в полосатом – импортном, финском! – платье, имеет свою историю. На работе я купила путевку – путешествие по югу Украины. Путевка стоила немало – 110 рублей, но фактически я заплатила только 30 процентов, остальное доплачивал профсоюз. Мы жили в прекрасных городах цветущей республики СССР! Три дня провели в Николаеве, где и сделан снимок. Помню… Набережная, берег Днепра, я стою у парапета, передо мной – дивная водная гладь, любуюсь… Подошел молодой человек, вежливо представился, мы познакомились и вместе прогулялись по городу, а напоследок сфотографировались. Через два часа после того, как был сделан снимок, я улетела в Одессу. А с молодым человеком, которого звали Николай, мы еще 20 лет переписывались и стали настоящими друзьями!

И знаете, что я хочу сказать, глядя на эти снимки? Не бывает в истории «периодов некрасивых женщин». И молодость, и зрелость всегда прекрасны, независимо от того, в каком веке женщина живет и во что одевается… Просто молодость быстро проходит, и красота вместе с нею, а вот доброта, ум, деликатность, воспитанность остаются и делают человека человеком!

Ирина СТОГНИЙ, Владивосток