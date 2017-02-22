Красивые не благодаря, а вопреки

Новостная лента
Март, 09 четверг
05:16
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
05:16
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
04:25
Бывший мэр Арсеньева - о нынешнем: "Я предупреждал его, что город сложный" Эксклюзив
03:49
Как курс рубля влияет на жизнь приморцев
02:53
Владыка Вениамин объяснил владивостокцам, что такое Великий пост Фото
01:26
Большинство россиян склонно к народной медицине, - ученые
00:14
Заболеваемость онкологией в Приморье с каждым годом растет
Март, 08 среда
23:02
В Приморье открылась фотовыставка "Весна в погонах" Фото
22:32
Школьники Владивостока участвуют во Всероссийской анимационной летописи
21:23
Возможно ли выжить в падающем лифте Видео
20:03
Мамы Приморья могут выйти на пенсию раньше
19:27
Администрация Владивостока приглашает к сотрудничеству организации, заинтересованные в раздельном сборе мусора
18:02
Во Владивостоке оштрафованы три компании-перевозчика
17:10
​ГУФСИН рассказал о содержании приближенного губернатора Приморья Фото
16:49
Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! Эксклюзив
16:17
Портрет приморской женщины
15:53
Владивостокцы зажгли танцпол в минувшие выходные Видео
15:04
За что наказывали общепит и продуктовые магазины в Приморье в 2017 году?
14:21
Горожан ждут на лекцию по выращиванию бобовых культур
13:49
Как признаться в любви с помощью цветов: советы и рекомендации флористов
13:23
Серьезное ДТП произошло в пригороде Владивостока Фото и Видео
12:47
В Приморье раскрыта схема нелегального вывоза леса
12:16
​Россияне все меньше хотят женщину-президента
11:02
Приморский флорист: Я влюблена в цветы Эксклюзив
10:32
За торговлю цветами без разрешительных документов предусмотрены штрафы
09:40
Подарки к 8 Марта - по знакам Зодиака
08:07
РИА VladNews поздравляет прекрасную половину с Международным женским днем
07:20
Как выбрать букет на 8 марта
06:04
В честь Международного женского дня во Владивостоке на линию вышел праздничный трамвай Фото
05:14
Пожароопасный режим введен на землях лесного фонда в Приморье
04:01
Владивостокской фирме грозит штраф до 700 тысяч рублей
03:17
Во Владивостоке сгорел барак
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4094 (33) от 08 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
С праздником, дорогие женщины
Пятилетка губернатора
Барышни с зубками
Друзья и их двойники поселились в «Артэтаже»
Не отдавайте счетчики в посторонние руки
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Акция «В»

Красивые не благодаря, а вопреки

Давайте рассуждать здраво: быть красивой в 60-х-70-х советским женщинам было значительно сложнее, нежели тем же француженкам, американкам и даже, прости господи, тогда еще социалистическим полячкам.

Потому как у тех были «Ревлоны», «Максфакторы», «Ланкомы», «Есте Лаудеры», «Диоры», наконец, «Поллена» и «Пани Валевски»… А у нас – ленинградская тушь (используемая по принципу «плюнь и мажь»), рассыпчатая пудра «Красная Москва» и вазелин «Норка». И я, честно говоря, плохо представляю, как французская модница на своей кухне варит на водяной бане в маленькой жестяной туристической кружечке помаду из нескольких собранных остатков. Нет, какая-то помада в магазине всегда была, а вот нужный оттенок – пойди найди.

Советские женщины не просто были красивые. Они умудрялись быть красивыми, несмотря на тот мизерный арсенал, что предлагала им советская промышленность и торговля.

О, это было целое искусство нанесения макияжа! И речь, заметьте, шла не о нюансах создания, допустим, идеального тона (хотя и об этом тоже), а о том, чем этот тон создавать. К слову, здесь альтернатив не было, лишь тональный крем «Балет», тон натуральный (и единственный), который ложился на лицо ровной воздухонепроницаемой маской. А поверх – одноименная рассыпчатая пудра (из 70-х я помню преимущественно рассыпчатые пудры), в качестве же спонжа использовалась ватка, потому как с косметическими кистями были знакомы, наверное, только профессиональные гримеры. Массово компактные пудры появились уже в 80-х, как и первый советский брасматик – в белой массивной тубе, прикрепленной к картонке с фотографией красивой девушки. К слову, 80-е стали для советских женщин настоящим прорывом к благам косметической индустрии. Начался он благодаря серии «Елена», выпускаемой «Новой зарей». Это были тени – палетка из двух цветов, преимущественно в зелено-голубом и коричнево-бежевом сочетании. Под этой же маркой появился и первый косметический набор, куда вошли компактная пудра, пара теней, помада и брасматик.

В качестве подводки использовались карандаши из набора «Спартак» или «Искусство» и заточенная спичка. Лично моя мама предпочитала набор «Ярославна», куда входили три карандаша – черный, синий, коричневый и перьевая ручка. С мамой мы делились по-братски: мне ручка (в начальных классах мы писали наливайками, чтобы почерк был ровный), маме – карандаши.

Канцелярия вообще была в ходу у советских дам: моя более взрослая соседка в качестве теней использовала наточку из цветных карандашей, а рейсфедер из обычной школьной готовальни повсеместно использовался в качестве корректора для бровей.

Бронебойному лаку «Прелесть» были нипочем ни ветер, ни дождь, он держал прическу, словно каркас. А чтобы локоны были крепкими и блестящими, прядки, прежде чем накрутить на бигуди, нужно было сбрызнуть заваркой.

Иногда в магазинах выбрасывали (именно выбрасывали!) заграничную косметику. Чаще всего это были пудра Lankom, индийская тушь, почему-то преимущественно синяя и водостойкая, и польские тени Pollena. Правда, тут же выстраивалась очередь, тянувшаяся через весь магазин и заканчивавшаяся где-то далеко на улице.

Так что пусть проглотят свои языки те, кто утверждает, что в Советском Союзе не было красивых женщин! Они были самыми красивыми в мире, потому что добивались результатов в этом очень сложном деле мейкапа не благодаря, а вопреки.

Теперь о маме.

Я не знаю, каким она была специалистом. Вероятно, хорошим, если работала начальником отдела кадров на крупном предприятии и к ней за консультацией обращались коллеги из других организаций.

Зато я знаю, какой она была хозяйкой. Отличной. Я никогда не смогу повторить такие же пироги, какие пекла она, хотя копировала ее действия досконально. У меня такое подозрение, что вообще никто этого сделать не сможет! И в вопросе создания уюта, на мой взгляд, ей равных не было. Я на наведение порядка бесполезно тратила часы, а она буквально несколькими действиями добивалась необходимого результата. При тогдашнем ассортименте мебельных магазинов, с базой из дивана «Наташа» и комсомольской мебельной стенки она творила интерьер, достойный иллюстраций журнала «Идеи для вашего дома».

Но речь сейчас не об этом, ведь мы же о красоте, верно? А о красоте что писать? На нее смотреть надо…

 

Автор : Анжелина ШИЛАН

comments powered by Disqus
В этом номере:
С праздником, дорогие женщины
С праздником, дорогие женщины

Портрет среднестатистической жительницы Приморья: работает, учится, большая оптимистка и не страдает от отсутствия мужского внимания

Пятилетка губернатора
Пятилетка губернатора

Плюсы и минусы, слова и дела

Барышни с зубками
Барышни с зубками

Они пережили две мировые войны, но все так же свежи и прелестны

Друзья и их двойники поселились в «Артэтаже»
Друзья и их двойники поселились в «Артэтаже»

В муниципальном выставочном зале Владивостока «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоялось открытие необычной фотовыставки Alter Ego. Как сообщила пресс-служба администрации города, проект представили приморские фотохудожники Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наташа Лотос и Илья Федоров.

Не отдавайте счетчики в посторонние руки

Во Владивостоке участились случаи незаконной опломбировки приборов учета.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4093

Безупречны во всем
Закончилась сказка «Адмирала»
Память о Даманском хранят в Приморье
В Приморье открытие пятизвездочной гостиницы «Хаятт» вновь отсрочили
Противогаз, химзащита и дети
Продавец мяса с душком недоволен соседями по прилавку

газета
газета "Владивосток" № 4092

Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
Форум посвятят экологии и поиску партнеров

газета
газета "Владивосток" № 4091

«Адмирал» идет в атаку
На 0,2 процента стало веселее?
Утки прилетели! Весна пришла...
Аграрии обсудят господдержку, а коммерсанты – внедрение онлайн-касс
Паводок покажет реальность докладов
Март – самый опасный по гриппу

газета
газета "Владивосток" № 4090

Мамы и папы сдавали ЕГЭ
Цесаревич с татуировкой дракона
За деньгами в Страну утренней свежести
Лед потерял очарование
Корабли открыли клапаны. Сброса сточных вод…
Водолазы не ищут клады. Они спасают рыбаков