Красивые не благодаря, а вопреки

Давайте рассуждать здраво: быть красивой в 60-х-70-х советским женщинам было значительно сложнее, нежели тем же француженкам, американкам и даже, прости господи, тогда еще социалистическим полячкам.

Потому как у тех были «Ревлоны», «Максфакторы», «Ланкомы», «Есте Лаудеры», «Диоры», наконец, «Поллена» и «Пани Валевски»… А у нас – ленинградская тушь (используемая по принципу «плюнь и мажь»), рассыпчатая пудра «Красная Москва» и вазелин «Норка». И я, честно говоря, плохо представляю, как французская модница на своей кухне варит на водяной бане в маленькой жестяной туристической кружечке помаду из нескольких собранных остатков. Нет, какая-то помада в магазине всегда была, а вот нужный оттенок – пойди найди.

Советские женщины не просто были красивые. Они умудрялись быть красивыми, несмотря на тот мизерный арсенал, что предлагала им советская промышленность и торговля.

О, это было целое искусство нанесения макияжа! И речь, заметьте, шла не о нюансах создания, допустим, идеального тона (хотя и об этом тоже), а о том, чем этот тон создавать. К слову, здесь альтернатив не было, лишь тональный крем «Балет», тон натуральный (и единственный), который ложился на лицо ровной воздухонепроницаемой маской. А поверх – одноименная рассыпчатая пудра (из 70-х я помню преимущественно рассыпчатые пудры), в качестве же спонжа использовалась ватка, потому как с косметическими кистями были знакомы, наверное, только профессиональные гримеры. Массово компактные пудры появились уже в 80-х, как и первый советский брасматик – в белой массивной тубе, прикрепленной к картонке с фотографией красивой девушки. К слову, 80-е стали для советских женщин настоящим прорывом к благам косметической индустрии. Начался он благодаря серии «Елена», выпускаемой «Новой зарей». Это были тени – палетка из двух цветов, преимущественно в зелено-голубом и коричнево-бежевом сочетании. Под этой же маркой появился и первый косметический набор, куда вошли компактная пудра, пара теней, помада и брасматик.

В качестве подводки использовались карандаши из набора «Спартак» или «Искусство» и заточенная спичка. Лично моя мама предпочитала набор «Ярославна», куда входили три карандаша – черный, синий, коричневый и перьевая ручка. С мамой мы делились по-братски: мне ручка (в начальных классах мы писали наливайками, чтобы почерк был ровный), маме – карандаши.

Канцелярия вообще была в ходу у советских дам: моя более взрослая соседка в качестве теней использовала наточку из цветных карандашей, а рейсфедер из обычной школьной готовальни повсеместно использовался в качестве корректора для бровей.

Бронебойному лаку «Прелесть» были нипочем ни ветер, ни дождь, он держал прическу, словно каркас. А чтобы локоны были крепкими и блестящими, прядки, прежде чем накрутить на бигуди, нужно было сбрызнуть заваркой.

Иногда в магазинах выбрасывали (именно выбрасывали!) заграничную косметику. Чаще всего это были пудра Lankom, индийская тушь, почему-то преимущественно синяя и водостойкая, и польские тени Pollena. Правда, тут же выстраивалась очередь, тянувшаяся через весь магазин и заканчивавшаяся где-то далеко на улице.

Так что пусть проглотят свои языки те, кто утверждает, что в Советском Союзе не было красивых женщин! Они были самыми красивыми в мире, потому что добивались результатов в этом очень сложном деле мейкапа не благодаря, а вопреки.

Теперь о маме.

Я не знаю, каким она была специалистом. Вероятно, хорошим, если работала начальником отдела кадров на крупном предприятии и к ней за консультацией обращались коллеги из других организаций.

Зато я знаю, какой она была хозяйкой. Отличной. Я никогда не смогу повторить такие же пироги, какие пекла она, хотя копировала ее действия досконально. У меня такое подозрение, что вообще никто этого сделать не сможет! И в вопросе создания уюта, на мой взгляд, ей равных не было. Я на наведение порядка бесполезно тратила часы, а она буквально несколькими действиями добивалась необходимого результата. При тогдашнем ассортименте мебельных магазинов, с базой из дивана «Наташа» и комсомольской мебельной стенки она творила интерьер, достойный иллюстраций журнала «Идеи для вашего дома».

Но речь сейчас не об этом, ведь мы же о красоте, верно? А о красоте что писать? На нее смотреть надо…