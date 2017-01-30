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«Луч» отправился в Красноярск за победой

Футболисты «Луча-Энергии» на своем втором учебно-тренировочном сборе в Турции провели сразу три товарищеских матча. В отличие от встреч первого сбора, где просматривались возможности всех заявленных спортсменов, сейчас нарабатывались игровые связки основного состава команды, поэтому и замен на поле было гораздо меньше.

Вначале в Анталии спарринг-партнером «желто-синих» стал клуб из первой лиги Казахстана «Жетысу» из города Талдыкоргана.

Команда из Владивостока обыграла недавнего участника лиги Европы со счетом 2:1. На самом деле счет не отражает ситуации на поле. «Луч» много и часто атаковал. Причем делал это по всем флангам и в центре. Наши земляки показывали хорошие физические возможности, при необходимости быстро возвращались на свою половину поля для организации обороны. В случае редких контратак казахстанских футболистов владивостокцы прессинговали и старались отобрать мяч на дальних подступах к своим воротам. Особенно хорош оказался первый гол. На 27-й минуте защитник Юрий Коломыц на левом фланге обыграл одного за другим двух соперников, сместился в центр, обошел еще одного и мощно пробил по воротам. На пути летевшего мяча были сразу два защитника и вратарь, но все они оказались бессильны. На 67-й минуте отличился нападающий Иван Столбовой, пробивший с дальнего расстояния навесом в «девятку».

– Нам пришлось сыграть с очень хорошо организованной командой, которой руководит опытный российский тренер Дмитрий Огай, – подчеркнул наставник ФК «Луч-Энергия» Константин Емельянов. – В первом тайме мы имели больше моментов для взятия ворот. Несмотря на один забитый мяч в первой половине встречи, могли забить и второй. Во втором тайме «Жетысу» сделали ряд замен, что положительно сказалось на их игре. Мы также освежили игру заменами и в итоге довели матч до победы. Понравилась самоотдача и желание ребят. Очень радует, что, несмотря на тренировочный характер матчей, команда показывает результат и бьется за победу.

Затем была еще одна победа на турецкой земле и точно с таким же счетом – 2:1. Был обыгран «Оренбург»-молодежный. Дублирующий состав южноуральского клуба высшей футбольной лиги РФ занимает 14-е место среди 16 команд в первенстве России, набрав 14 очков после 17 матчей.

В этой игре все мячи были забиты во втором периоде. «Луч» также занимал на поле доминирующее положение. На 54-й минуте полузащитник владивостокцев Илья Чечин вколотил гол, выполняя штрафной удар. Через несколько минут оренбургские футболисты ответили массированной контратакой и отквитали мяч. На 83-й минуте отличился нападающий «Луча» Илья Михалев. «Желто-синие» в своей атаке заставили ошибаться соперников в обороне, защита «Оренбурга» разорвалась, в эту образовавшуюся брешь был послан мяч.

Серия товарищеских встреч завершилась игрой с клубом «Тараз», выступающим в премьер-лиге Казахстана и даже становившимся чемпионом своей страны. В этом поединке обошлось без голов – 0:0.

– «Тараз» – это боеспособный коллектив из квалифицированных футболистов, в том числе и из российской премьер-лиги, – отметил Константин Емельянов. – Однако мы были быстрее и эффективнее во всех компонентах игры. К сожалению, против нас очень грубо играли. Хорошо, что все повреждения, которые мы получили в этом матче, не оказались серьезными. Считаю, что на этом сборе нужно было сыграть с таким неуступчивым и жестким соперником. Конечно, имели шансы для взятия ворот, но то, что не пропустили, тоже положительный момент. Хочется поблагодарить всех ребят за хороший матч.

Тем самым в шести товарищеских играх перед началом нового сезона «Луч» одержал четыре победы при двух ничьих.

Второй турецкий сбор «желто-синих» завершился 6 марта. Вчера команда отправилась через Москву в Красноярск на официальную игру первой лиги с местным «Енисеем». Поединок состоится завтра, 8 марта. Футболисты Владивостока настроены только на победу, чего мы им и желаем.

Тем временем

Директор краевого департамента физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов уверил СМИ, что в начале марта на счета ФК «Луч» поступило финансирование из регионального бюджета. Второй транш пообещали перевести на этой неделе. В 2017 году бюджетное финансирование приморского клуба не изменилось в сравнении с прошлым годом и составило 150 миллионов рублей.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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