В России каждый пятый полицейский – дама

Женщины в погонах полицейского ведомства – обыденное явление на улицах российских городов. Владивосток – не исключение. По данным МВД России, в настоящее время каждый пятый полицейский – представительница прекрасного пола. Из них шесть имеют генеральские звания. За более чем вековую службу в правоохранительных органах дамы не хуже мужчин освоили все тонкости полицейской профессии. Женщины вместе с коллегами-мужчинами участвуют в охране общественного правопорядка, дежурят в службе 02, следят за безопасностью дорожного движения, преследуют и задерживают вооруженных преступников, конвоируют арестованных, разрабатывают и руководят полицейскими операциями.

Первое дело – поножовщина

Подполковника полиции Ольгу Сафронову в выборе профессии сориентировали художественные фильмы о людях, чья служба «и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна». Еще школьницей, во времена Советского Союза, она больше всего любила смотреть кинокартины и телесериалы о работе следователей и сотрудников уголовного розыска. Поэтому после получения аттестата зрелости девушка, не раздумывая, отнесла документы во Владивостокский филиал Юридического института МВД России.

В 1997 году дипломированный правовед Сафронова уже работала следователем экономического отделения СУ при Первомайском РУВД. Сегодня Ольга Сафронова, заместитель начальника следственного отдела – начальник отделения по расследованию преступлений экономической и коррупционной направленности Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте, признается, что мечта ее сбылась. На вопрос корреспондента «В», чем ее привлекает работа в транспортной полиции – заработной платой, льготами или приличной пенсией, подполковник полиции отвечает с улыбкой:

– Интересными уголовными делами. Когда работала следователем, регулярно выезжала на место происшествия, работала на тяжких преступлениях и на обычных. Сейчас знаний и опыта много, можно и поруководить. Мой рабочий день начинается в 8.45, а заканчивается – как получится. Дома двое детей (сыну 13 лет, дочери 12), а заниматься ими некогда, только в выходные дни. Поэтому чувствую себя перед ними виноватой, – говорит Ольга Владимировна.

Свое первое дело она запомнила на всю жизнь. Когда только пришла в милицию, ее, молодую девушку без опыта общения с криминальными элементами, направили в отделение по раскрытию тяжких преступлений. И тут же дали уголовное дело, где потерпевшему было нанесено 11 ножевых ранений. Следствие установило, что поножовщина произошла во время распития спиртного. Как это часто случается, один собутыльник искромсал другого ножом.

– Потерпевший привел к себе домой парня, с которым только что познакомился. После нескольких рюмок у приятеля созрел план ограбить гостеприимного хозяина. Что он и сделал, похитив деньги, фотоаппарат, какие-то вещи. Совершив преступление, скрылся, но бегал недолго, его нашли. Суд дал ему 7 с половиной лет колонии строгого режима. А хозяин квартиры выжил, крепкий оказался мужчина, – вспоминает Ольга Владимировна.

Уральской ящерке доверили гранаты

Из свежих уголовных дел, доведенных до суда ее коллегами, Ольга Сафронова выделяет дело о контрабанде демантоидов.

В конце августа 2015 года в Международном аэропорту Владивосток во время досмотра рюкзака гражданина РФ Антона Барсукова*, вылетающего в Сеул, таможенники обнаружили около полутора тысяч природных камней разной величины, относящихся к демантоидам, то есть зеленым гранатам разных оттенков. Камни были спрятаны в скрытых полостях двух сувениров, закрепленных на квадратном постаменте, украшенных надписью «Урал» и фигуркой ящерицы с короной.

Согласно заключению эксперта, стоимость демантоидов составила 1,995 млн рублей, что является крупным размером. Данные полудрагоценные камни входят в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, в отношении которых действует особый порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза.

По факту контрабанды таможня возбудила уголовное дело, которое было передано в следственный отдел транспортной полиции. Выяснилось, что конечной точкой неудавшегося путешествия контрабандиста Барсукова было Королевство Таиланд, где он проживал и работал менеджером в компании – дистрибьюторе российских демантоидов на международном рынке. Надо отметить, что в этой стране зеленые гранаты пользуются повышенным спросом, как и драгоценные камни.

Следствие установило, что Антон Барсуков купил демантоиды в апреле 2015 года в Екатеринбурге, когда гостил у отца, научного работника одного из местных музеев. И там же, на квартире родителя, нафаршировал камнями сувенирную продукцию, не представляющую культурной ценности. В середине августа 2015 года Барсуков-старший переправил по почте два контейнера с гранатами во Владивосток, где в это время находился его сын. Что было дальше, мы уже знаем.

Перед вылетом в Республику Корея во время прохождения таможенного контроля международных авиалиний по зеленому коридору Антон Барсуков заявил, что в его багаже нет вещей и предметов, подлежащих обязательному декларированию. Мужчина был уверен в успехе разработанного им контрабандного трафика. Злоумышленник не подозревал, что его незаконный груз, как и он сам, находился под контролем таможни еще с Екатеринбурга. Поэтому его разоблачение не было делом случая.

– В октябре 2016 года младший Барсуков был осужден, получил 3 года и 4 месяца условно с испытательным сроком один год. Его отец на скамью подсудимых не попал. Во-первых, из-за своего возраста. Во-вторых, он активно содействовал следствию. А сын всю вину взял на себя, – рассказала Ольга Сафронова.

170 бутылок спиртного – для домашнего бара

По словам подполковника полиции, чаще всего уголовные дела, с которыми работают транспортные полицейские, связаны с контрабандой алкогольной и табачной продукции. Можно сказать, что бутлегеры лидируют в списке правонарушителей среди моряков загранзаплыва. В то же время за последние полгода только одно уголовное дело по факту контрабанды спиртного, которое вели следователи транспортной полиции, было доведено до суда.

– Обычно, когда контрабандный алкоголь изымается, никто из членов команды судна не признается, что это его груз, чтобы не брать на себя ответственность. Поэтому подозреваемое лицо в таких делах чаще всего не устанавливается. Но уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Словина, старшего механика теплохода одной из приморских мореходных компаний, – исключение. Он незаконно ввез в Россию баночное пиво, несколько ящиков виски, водку, коньяк и сигареты.

Этот товар стармех приобрел в одном из портов Японии. Контрабанду спрятал в оборудованных им же тайниках на судне: часть в помещении румпельной, часть под автомашинами в трюме. Во время осмотра судна таможенниками Словин заявил, что ничего недозволенного не привез. Но таможенники нашли и изъяли 48 жестяных банок пива, 170 бутылок спиртного, 29800 сигарет. Общая стоимость обнаруженного составила 634,9 тыс. рублей. И хотя незадачливый бутлегер утверждал, что алкогольные напитки и табачные изделия вез для собственных нужд, а не для последующей реализации, у следствия было иное мнение.

Рывки шапок ушли в прошлое

Ольга Сафронова заметила, что за 20 лет ее работы сначала в милиции, затем в полиции произошли изменения не только в правоохранительных органах. Преступники и преступления тоже стали другими. Ушли в прошлое рывки женских шапок, стало меньше квартирных краж, грабежей и хищений металла на железной дороге. Но люди нынче агрессивнее, чем прежде. В гору пошли телефонные мошенничества, стало больше наркоманов и, соответственно, преступлений, связанных с наркотиками. Остались и черные риелторы.

– Три года назад мы начали расследование по делу агентства недвижимости, зарегистрированного во Владивостоке. Головной офис компании находился в здании Морского вокзала, еще один – на улице Алеутской. Учредитель и директор агентства – Евгения Птицына. Обладая напористым характером, умением подчинять своей воле людей, организовала преступную группу, куда вошли ее знакомые, в том числе и ранее судимые личности. У каждого члена организованной преступной группы (ОПГ) были свои роли и обязанности. С июля 2010 года по январь 2012 года мошенники обманывали граждан под видом выполнения обязательств по предоставлению жилья в долгосрочную аренду. На самом деле они такой возможностью не обладали, но деньги с потенциальных постояльцев получали и не возвращали, – рассказала Ольга Сафронова.

Птицына на правах лидера ОПГ разрабатывала различные виды бланков: соглашения о задатке, договоры найма жилых помещений, а также документы для прикрытия преступной деятельности группы – дополнительные соглашения, расписки, претензии. Она же придумывала новые мошеннические схемы, исполнение которых лично контролировала. Под ее контролем было и распределение доходов.

Большую часть потерпевших составляли приезжие, студенты, иностранцы, а также юридически неграмотные граждане. Менеджеры агентства склоняли их внести в качестве задатка как можно большую сумму без предварительного просмотра жилплощади. Мол, квартира чистая, светлая, на нее уже очередь, платите быстрее, иначе найдется другой клиент. При этом показывали фотографии совсем других квартир. Наниматели поддавались психологической обработке и отдавали мошенникам свои кровные, подписывая заведомо невыгодные соглашения о задатке. Обман, конечно же, вскрывался, но обманутым постояльцам деньги не возвращались. Счет жертв преступной деятельности Птицыной и ее банды шел на десятки, доходы ОПГ – на сотни тысяч рублей.

В 2014 году Птицыну задержали, ее квартиру штурмом брали бойцы ОМОНа. Во время следствия бандерша и ее подельники находились в СИЗО № 1 во Владивостоке. Потом их выпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело по черным риелторам с Морского вокзала ушло в суд только в 2015 году. Несколько обвиняемых по этому делу уже осуждены и отбывают наказание. Но его главный фигурант до сих пор на свободе. По словам подполковника полиции Ольги Сафроновой, судьи почему-то не хотят браться за это дело: то одна судья заболеет, то другая. На сегодня рассмотрение уголовного дела Птицыной и девятерых членов ОПГ выделено в отдельное судопроизводство. Поэтому в СМИ еще появится информация о мошенниках из агентства недвижимости и ее хватком руководителе.

* – имена и фамилии персонажей изменены