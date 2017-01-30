Вместо урожая вырастил коттеджи

В окрестностях села Первомайского Михайловского района инспекторы Россельхознадзора обнаружили капитальные строения коттеджного типа вместо разрешенных построек сельскохозяйственного назначения.

Согласно свидетельствам о государственной регистрации права, на поле должны были находиться два строения для хранения сельскохозяйственной продукции площадью 176,5 и 80,3 кв. м. Фактически же на участке расположены два коттеджа. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, обмер показал, что площадь застройки первого коттеджа составила 484 кв. м, второго – 208,8 кв. м, увеличившись в несколько раз по сравнению с указанной в документах.

На заседании районного суда собственник сельхозучастка пытался уйти от ответственности, указывая, что проведенные инспекторами Россельхознадзора замеры не соответствуют действительности. По утверждению представителя собственника, площадь зданий соответствовала данным, указанным в документах о госрегистрации строений.

Однако суд, расценив доводы представителя владельца участка как голословные, признал его виновным в совершении административного правонарушения, повлекшего уничтожение плодородного слоя почвы на площади 433 кв. м.