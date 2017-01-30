Уважаемые жительницы Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Международным женским днем!

Значимость этого праздника для России – отражение той огромной роли, которую женщины играют в жизни общества. Быть женщиной в наше время – значит уметь находить баланс между семьей и работой, оставаться тактичной, терпимой в любых ситуациях. Проявляя доброту, нежность и заботу, представительницы прекрасного пола делают мир лучше, дарят своим близким ощущение счастья и уюта в доме.

Международный женский день – это еще один повод вспомнить о жительницах Владивостока, показавших примеры героизма в военное и в мирное время, выразить восхищение подвигом многодетных матерей и тех, кто воспитывает приемных детей. Ведь для этих выдающихся женщин важна не только поддержка со стороны государства, но и простые слова благодарности.

Дорогие женщины! Вы на собственном примере доказали, что можете добиться значительных успехов в любой профессиональной сфере. Примите слова признательности за тот вклад, который вы внесли в развитие Владивостока и Приморского края.

Пусть в вашей жизни всегда присутствует ощущение праздника, пусть дни будут светлыми и безоблачными! Желаю вам мира и добра, весеннего настроения, здоровья и благополучия!

Председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая