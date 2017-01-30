Ученые подправят стандарты безопасности

В ДВФУ изучат длительное воздействие на организм пестицидов и пищевых добавок.

Как сообщили в пресс-службе вуза, эксперимент на лабораторных животных проведут сотрудники научно-образовательного центра (НОЦ) «Нанотехнологии» Инженерной школы ДВФУ под руководством главного токсиколога Европы, президента Ассоциации европейских токсикологов Eurotox Аристидиса Тсатсакиса (Греция).

– Эксперимент начнется в марте и продлится в течение календарного года в сотрудничестве с Центром гигиены и эпидемиологии в Приморском крае, – пояснил заместитель директора Школы естественных наук, директор НОЦ Кирилл Голохваст. – Мы проверим влияние малых доз различных веществ, которые считаются безопасными по существующим стандартам. Будет изучено их длительное воздействие на организм, накопительный эффект. Это пестициды, которые используются в производстве сельскохозяйственных культур, различные красители, косметические и пищевые добавки. Рассчитываем, что результаты исследования станут основой для новых стандартов.

Используя лабораторных животных, ученые намерены выяснить, безопасны ли малые дозы этих химических веществ при длительном и постоянном приеме, есть ли накопительный или комбинированный эффект их воздействия, в том числе на потомство. Для комплексного изучения проблемы параллельно такие же исследования будут вести сотрудники научных центров в Китае, Италии, Республике Корея, Греции, Румынии, Иране.

Кстати, под руководством Аристидиса Тсатсакиса в ДВФУ при поддержке Российского научного фонда проводится масштабное исследование влияния твердых частиц автомобильных выхлопов на природу современного города. Уже на первом этапе реализации проекта ученые пришли к выводу, что новые автомобили представляют для экологии не меньшую опасность, чем устаревшие модели с большим износом двигателя. Опыты на крысах подтвердили еще одно предположение: углеродные нановолокна, которые в большом количестве содержатся в выхлопах, снижают поведенческие функции и познавательную активность подопытных животных.