Продажу жилья за наличные могут ограничить

Минфин РФ предлагает ограничить оплату наличными крупных покупок, а также ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа, пишет газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».

Одна из обсуждаемых идей – ограничение на продажу квартир за наличные. К настоящему моменту единого мнения о цене отсечения у чиновников нет.

Как сообщил газете федеральный чиновник, некоторые из обсуждаемых идей могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018–2024 годах.

В 2012 году министерство финансов уже предлагало ограничить расчеты наличными между людьми и с компаниями – сначала суммой в 600 тыс. рублей, затем – в 300 тыс. рублей. За нарушение предполагался штраф на всю сумму сверх лимита. По словам чиновников, инициативу помешали реализовать неготовность инфраструктуры и политические сложности.