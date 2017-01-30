Инженеры пошли в палату

Приморская региональная Общественная организация «Ассоциация выпускников Инженерной школы ДВФУ» подала заявку на участие в формировании второго состава Общественной палаты края.

Ассоциация, учрежденная в октябре 2010 года, объединяет несколько тысяч выпускников разных годов выпуска и считается одним из самых многочисленных на Дальнем Востоке формирований специалистов-выпускников с высшим инженерно-техническим образованием.

Это еще и одно из влиятельных общественных объединений в регионе. Среди выпускников-инженеров – депутаты различных уровней власти, главы администраций городов и районов Приморья, соседних краев и областей, руководители крупных государственных и частных структур, известные ученые и инженеры, ректоры и проректоры вузов, да и просто достойные и хорошие люди. Сегодня политехников из Приморья можно встретить по всему миру: в Китае, Вьетнаме, Корее, Канаде, США, Сингапуре, Германии, Франции, Норвегии, Израиле и других странах.

На протяжении семи лет Ассоциация постоянно поддерживает обратную связь с выпускниками, сообщая о событиях, происходящих в университете, приглашая на различные мероприятия, юбилейные даты, помогая встречаться с однокурсниками, устанавливать контакты с преподавателями, принимать участие в мероприятиях, проводимых ИШ в различных городах Приморья и в регионах.

В 2018 году инженерное сообщество Дальнего Востока будет отмечать 100-летний юбилей высшего инженерного образования в регионе, родоначальником которого считается образованный в 1918 году Высший политехникум. Именно этот вуз дал начало инженерному образованию на Дальнем Востоке. За прошедшие почти 100 лет альма-матер дальневосточных инженеров и технологов несколько раз меняла свой статус и название. Сегодня это Инженерная школа ДВФУ.

Решением Совета Ассоциации в новый состав Общественной палаты Приморского края было решено выдвинуть президента Ассоциации Александра Ивашкина.

– Уверен, что в Общественную палату края, которая сегодня формируется в Приморье, войдут достойные представители разных профессий, разных слоев общества. Ведь это возможность непосредственно участвовать в обсуждении законопроектов и предлагать свои решения важнейших для края задач. Для нашей организации приоритетом всегда будут выпускники инженерных профессий. Мы намерены актуализировать проведение на территории Дальнего Востока РФ мероприятий в 2017–2019 годах по празднованию 100-летнего юбилея высшего инженерного образования на Дальнем Востоке и тем самым поднять статус важной для страны и региона профессии. Наши выпускники-инженеры работают в самых разных областях – в сфере транспорта, энергетики, судостроения, авиации, машиностроения, строительства, на промышленных предприятиях, в научных центрах. Однако за последнее время востребованность на рынке труда инженерных кадров упала. Поэтому еще одной задачей участия в Общественной палате края мы ставим поднятие престижа этой профессии, – заявил «В» президент Ассоциации Александр Ивашкин.

Напомним, что согласно поправкам в краевой закон второй состав Общественной палаты Приморья будет избран по следующим правилам: 10 человек выдвигаются губернатором Приморского края, 10 – Законодательным собранием и еще 10 – в ходе рейтингового голосования.