Тигры делили гектары

На территории Лазовского заповедника подрались два тигра. Самцы не поделили территорию.

Следы борьбы двух хищников обнаружили сотрудники заповедника в урочище Корпадь возле речки Прямушка. По следам специалисты определили, что подрались два самца. Отпечатки передних лап одного тигра были шириной 11 сантиметров, а другого – на полсантиметра больше. Также на месте «битвы» обнаружили следы крови. По ним охотоведы сделали вывод, что хищники пострадали не сильно. Выяснив отношения, тигры после драки спокойно разошлись, сообщила пресс-служба заповедника.

По словам научного сотрудника Лазовского заповедника Галины Салькиной, драка тигров – довольно редкое явление. За 20 с лишним лет наблюдений за полосатыми хищниками она всего три раза сталкивалась с такими случаями.

– Драка хищников – естественный процесс. Тигры таким образом отстаивают территорию проживания. Обычно для этих целей хватает запаховых меток, но изредка возникают прямые конфликты, и тогда хозяин территории в бою подтверждает свое «право на землю», прогоняя пришельца, – пояснила Галина Салькина. – Интересно, что побеждает в таких спорах не обязательно сильнейший, а именно тот, кто ощущает себя правым – законным хозяином своего участка.

Также специалист уточнила, что в районе Корпади на фотоловушках регулярно отмечается взрослый самец. Скорее всего, это именно он защищал в бою свою вотчину и прогнал чужака. Молодой «нахал», рискнувший зайти на чужую территорию, посвятит ближайшие пару лет наращиванию мышц на свободных территориях заповедника или прилегающих охотничьих хозяйств, где нет проблем с копытными.