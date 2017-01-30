Охотился – и сам попался

Вооруженных браконьеров задержали на территории национального парка «Земля леопарда».

Как сообщила пресс-служба заповедника, ведущие в лес человеческие следы были обнаружены при патрулировании территории национального парка неподалеку от села Филипповка. Началась погоня, которая продлилась несколько часов.

Выяснилось, что незваных гостей в лесу двое. Они разделились, вероятно, для того, чтобы вести охоту загонным методом. Углубившихся в лес на несколько километров нарушителей задержали одного за другим, застав их врасплох. Браконьеры были остановлены вовремя – погубить зверя они не успели.

У задержанных обнаружили стандартный набор браконьера: незарегистрированное гладкоствольное ружье, патроны, охотничий нож для разделки туши животного. Составив на нарушителей протокол, госинспекторы препроводили их вместе с изъятым оружием в отделение полиции. В отношении злоумышленников заведено уголовное дело по статье 258 УК РФ, наказание по которой предусматривает исправительные работы на срок до двух лет либо штраф до 300 тысяч рублей.