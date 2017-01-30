Охотился – и сам попался

Вооруженных браконьеров задержали на территории национального парка «Земля леопарда».
Как сообщила пресс-служба заповедника, ведущие в лес человеческие следы были обнаружены при патрулировании территории национального парка неподалеку от села Филипповка. Началась погоня, которая продлилась несколько часов.
Выяснилось, что незваных гостей в лесу двое. Они разделились, вероятно, для того, чтобы вести охоту загонным методом. Углубившихся в лес на несколько километров нарушителей задержали одного за другим, застав их врасплох. Браконьеры были остановлены вовремя – погубить зверя они не успели.
У задержанных обнаружили стандартный набор браконьера: незарегистрированное гладкоствольное ружье, патроны, охотничий нож для разделки туши животного. Составив на нарушителей протокол, госинспекторы препроводили их вместе с изъятым оружием в отделение полиции. В отношении злоумышленников заведено уголовное дело по статье 258 УК РФ, наказание по которой предусматривает исправительные работы на срок до двух лет либо штраф до 300 тысяч рублей.
Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Более сильный и опытный соперник в лице «Авангарда» из Омска одержал победу в четверть-финальной серии в борьбе за плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Акционерное общество «Наш дом – Приморье» (100 % дочка администрации Приморского края), которое выступает заказчиком строительства пятизвездочного отеля «Хаятт» во Владивостоке, намерено открыть его в ограниченно работоспособном состоянии в срок до 20 августа этого года, а не в мае, как было заявлено ранее.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство