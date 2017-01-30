Липу не трожь!

Минприроды России наложит запрет на вырубку липы, сообщила пресс-служба края.

Соответствующий приказ «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается» находится на согласовании в министерстве природных ресурсов и экологии. Данный перечень будет дополнен тремя породами липы – амурской, маньчжурской и Таке, вырубку которых запретят.

– Включение этих пород в перечень видов, заготовка которых не допускается, обеспечит их сохранение от промышленных вырубок, – отметил глава Минприроды России Сергей Донской.