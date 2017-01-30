Картинка, а не буква

Новая современная «Азбука» в картинках выйдет в России в апреле, сообщает портал «Педсовет» со ссылкой на ТАСС. Она сделана по образцу знаменитой «Азбуки» Александра Бенуа, созданной художником в 1904 году. Автор современного проекта – петербургский художник Петр Фролов.

В основе азбуки лежит художественный принцип Бенуа изображать не букву, а предметы, названия которых с этой буквы начинаются. Фролов пошел дальше. Как стало известно ТАСС, азбука создавалась почти пять лет, уже подготовлено более 30 листов, каждый из которых посвящен отдельной букве алфавита. По словам самого художника, он постарался вместить как можно больше слов, понятий на данную букву.

– В каждом таком листе я прячу, шифрую детали, которые было бы интересно рассматривать и детям, и взрослым. Кроме того, графика связана с географией: «А» отрисована в Париже на Елисейских полях, «Д» начата в Токио, а закончена в Питере на Дворцовой, «Л», «Г», «О» я сделал в уральском городке Чердынь, – пояснил Фролов агентству.

Презентация книги состоится в апреле, выйдет она ограниченным тиражом. Как отмечается, за более чем 110 лет после выхода знаменитой развернутой «Азбуки» Александра Бенуа на такой проект никто не замахивался.