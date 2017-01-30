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«Alter Ego» глазами фотографа Фото
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Мужчины живут меньше, но приятнее, чем женщины, - ученые
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На придомовой парковке во Владивостоке обнаружен труп
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​Новый пожар на рыбацком судне в Охотском море
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12:31
Из Интернета удалят книгу, пропагандирующую суициды
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Игорь Пушкарев поздравил жительниц Владивостока с 8 марта
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Отопительный сезон во Владивостоке проходит в штатном режиме
12:03
Стало известно, кому больше всех грозит импотенция
12:00
В центре Владивостока полицейские массово задерживают женщин за рулем Эксклюзив
11:52
В Приморском океанариуме сом Солдатова проявляет интерес к людям Фото
11:44
Обнаружена новая эмоция
11:39
В России запустят индекс качества городской среды
11:28
​Психиатр о «группах смерти»: За детьми идет охота в соцсетях
11:20
Александр Приходько: Прошло 9 дней голодовки, от Путина до сих пор тишина
11:17
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту смерти молодой девушки
11:02
Двухэтажный дом загорелся в Приморье
10:54
В праздники доллар будет радовать жителей Владивостока
10:49
Мастер-план Владивостока Видео
10:44
В России ужесточаются меры от птичьего гриппа
10:34
Жительница Приморья отправится в тюрьму за кражу банковской карты
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В связи с празднованием 8 Марта изменен график работы МФЦ Владивостока
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Картинка, а не буква

Новая современная «Азбука» в картинках выйдет в России в апреле, сообщает портал «Педсовет» со ссылкой на ТАСС. Она сделана по образцу знаменитой «Азбуки» Александра Бенуа, созданной художником в 1904 году. Автор современного проекта – петербургский художник Петр Фролов.

В основе азбуки лежит художественный принцип Бенуа изображать не букву, а предметы, названия которых с этой буквы начинаются. Фролов пошел дальше. Как стало известно ТАСС, азбука создавалась почти пять лет, уже подготовлено более 30 листов, каждый из которых посвящен отдельной букве алфавита. По словам самого художника, он постарался вместить как можно больше слов, понятий на данную букву.

– В каждом таком листе я прячу, шифрую детали, которые было бы интересно рассматривать и детям, и взрослым. Кроме того, графика связана с географией: «А» отрисована в Париже на Елисейских полях, «Д» начата в Токио, а закончена в Питере на Дворцовой, «Л», «Г», «О» я сделал в уральском городке Чердынь, – пояснил Фролов агентству.

Презентация книги состоится в апреле, выйдет она ограниченным тиражом. Как отмечается, за более чем 110 лет после выхода знаменитой развернутой «Азбуки» Александра Бенуа на такой проект никто не замахивался.

Автор : Отдел новостей «В»

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