Как дивно звучат голоса Приморья

В 25-й раз пройдет во Владивостоке конкурс вокалистов «Голоса Приморья», сообщила пресс-служба края.

Отборочные туры состоятся 17 и 18 марта, а гала-концерт – 19 марта. Заявки на участие уже подали лучшие солисты и вокальные ансамбли из 23 муниципальных образований края.

Более 200 конкурсантов продемонстрируют свое вокальное мастерство и поборются за высокое звание «Лучший голос». Среди них – представители разных профессий, студенты, учащиеся музыкальных и образовательных школ. Приедут и вокалисты из Хабаровского края, Сахалинской и Амурской областей.

Конкурс пройдет по номинациям: академическое, народное и эстрадное пение в разных возрастных категориях – от 6 до 36 лет и старше.

Оценивать выступления доверили профессиональному жюри из числа известных деятелей культуры и искусства Приморья. По итогам конкурса победители будут награждены специальными дипломами и памятными призами.

Напомним, что обладателями Гран-при прошлых лет на «Голосах Приморья» становились такие известные исполнители, как Алексей Виноградов, Люся Алексеенко, Александр Пстыга.