Как дивно звучат голоса Приморья

В 25-й раз пройдет во Владивостоке конкурс вокалистов «Голоса Приморья», сообщила пресс-служба края.
Отборочные туры состоятся 17 и 18 марта, а гала-концерт – 19 марта. Заявки на участие уже подали лучшие солисты и вокальные ансамбли из 23 муниципальных образований края.
Более 200 конкурсантов продемонстрируют свое вокальное мастерство и поборются за высокое звание «Лучший голос». Среди них – представители разных профессий, студенты, учащиеся музыкальных и образовательных школ. Приедут и вокалисты из Хабаровского края, Сахалинской и Амурской областей.
Конкурс пройдет по номинациям: академическое, народное и эстрадное пение в разных возрастных категориях – от 6 до 36 лет и старше.
Оценивать выступления доверили профессиональному жюри из числа известных деятелей культуры и искусства Приморья. По итогам конкурса победители будут награждены специальными дипломами и памятными призами.
Напомним, что обладателями Гран-при прошлых лет на «Голосах Приморья» становились такие известные исполнители, как Алексей Виноградов, Люся Алексеенко, Александр Пстыга.
Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Более сильный и опытный соперник в лице «Авангарда» из Омска одержал победу в четверть-финальной серии в борьбе за плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Акционерное общество «Наш дом – Приморье» (100 % дочка администрации Приморского края), которое выступает заказчиком строительства пятизвездочного отеля «Хаятт» во Владивостоке, намерено открыть его в ограниченно работоспособном состоянии в срок до 20 августа этого года, а не в мае, как было заявлено ранее.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство