А сидели б по-другому – и жизнь бы удалась!

До чего же люблю наших чиновников. Особенно тех, кто рангом повыше. Сидишь, ломаешь голову в творческом кризисе, а тут бац – федеральная новость! На этот раз музой стала вице-премьер Ольга Голодец.

По ее мнению, настало время избавиться от последнего наследия советского школьного образования – поменять прямоугольную форму школьных классов. На какую? Не знаю. Наверное, на круглую. Агентство Regnum, цитируя пресс-службу Голодец, упоминает квадрат.

«Неправильно у нас классы сконструированы: они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним – доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве», – заявила вице-премьер на Сочинском форуме. Но «для того, чтобы формировать проектный подход, групповую работу, чтобы выстраивать команду и вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому», уверена она.

По мнению вице-премьера, геометрическая форма класса, расположение учеников во время уроков может, на первый взгляд, казаться незначительным нюансом, но на самом деле является важным элементом, который влияет на содержание школьного образования.

Вот как! Оказывается, проблема образования – в форме учебного класса и расстановке парт, а вовсе не в дефиците учителей в школах, не в переполненных классах и не в сюрреалистических текстах в школьных учебниках, смысл которых постичь сложно даже людям с высшим техническим еще советским образованием.

«Учитель становится не ментором (если класс будет другой формы. – Прим. авт.), а помогает ребенку развивать его талант. И это абсолютно новое направление в самой системе образования», – пояснила Голодец.

Вот не знаю, но, по моему дилетантскому мнению, педагогический талант он или есть, или его нет. И форма класса на мастерство педагога не повлияет. А уж в качестве ментора или помощника педагог будет в этом классе работать, по мне так это дело десятое…

«Готовы ли мы к такой постановке вопроса и как перейти из одной точки в другую – наверное, это самый сложный сегодня вопрос», – подчеркнула вице-премьер.

Интересно, а если в правительстве вдруг решат: да, готовы, что следующим шагом предпримет Минобрнауки? Все стандартные учебные заведения с традиционными прямоугольными классами отправит в историю как неэффективные? Тогда действительно незачем строить дополнительные школы (о том, что дефицит учебных мест в российских школах оценивается примерно в 6 млн, вице-премьер знает – она сама эти цифры озвучивала). Логично же!