В Приморье открытие пятизвездочной гостиницы «Хаятт» вновь отсрочили

Акционерное общество «Наш дом – Приморье» (100 % дочка администрации Приморского края), которое выступает заказчиком строительства пятизвездочного отеля «Хаятт» во Владивостоке, намерено открыть его в ограниченно работоспособном состоянии в срок до 20 августа этого года, а не в мае, как было заявлено ранее.

Новые сроки указаны в документации к закупке услуг у единственного поставщика, который за 4,9 млн рублей должен будет проконсультировать заказчика о состоянии гостиницы для подготовки ее к открытию, сообщает информагентство «Интерфакс».

– Заказчик имеет намерение завершить строительство «Многофункционального гостиничного комплекса делового типа (5 звезд) в районе ул. Корабельная набережная, д.6 в г. Владивостоке» к 15 июля 2017 года и открыть его в ограниченно работоспособном состоянии в срок до 20 августа 2017 года для его дальнейшей передачи в управление выбранному заказчиком оператору – «Хаятт Интернэшнл (Европа Африка Средний Восток) Лимитед», – говорится в проекте договора АО «Наш дом – Приморье» об оказании консультационных услуг.

Документ размещен на портале госзакупок.

Единственным поставщиком этих услуг стало ООО «Азимут Хотелс Компани», уточняет информагентство.

Напомним: в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц «Хаятт», однако строительные работы не завершены до сих пор. Было принято решение одну гостиницу достроить, а вторую продать.

«Хаятт Ридженси Владивосток – Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями «Хаятт» в России.

Вице-премьер российского правительства – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее назвал долгострой «нехорошей историей» и выразил надежду на то, что один из отелей все же будет достроен к очередному Восточному экономическому форуму (ВЭФ) во Владивостоке.

Третий ВЭФ планируется провести на острове Русском в столице Приморья 6–7 сентября 2017 года. По традиции он пройдет на островной базе ДВФУ.