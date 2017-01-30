Противогаз, химзащита и дети

Новостная лента
Март, 07 вторник
14:32
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
14:32
Прекрасная половина Приморья рассказала, чего хочет на 8 марта Эксклюзив
14:31
Диета оказалась лучшей профилактикой рака груди
14:27
В Приморье неизвестный с поясом шахида ограбил банк на 6 млн рублей
14:17
Кто получил деньги, вырученные с добрых смс-сообщений?
14:00
В Приморье полиция «ловит» нелегальных торговцев цветами на дороге Фото
13:48
Стартовало голосование за имя третьего самолета малой авиации в Приморье
13:41
В Приморье был зафиксирован новый лесной пожар
13:33
«Alter Ego» глазами фотографа Фото
13:26
Продавцы тюльпанов заполнили дороги Владивостока Видео
13:14
Накануне 8 Марта жительницу Приморья задержали с нелегальным алкоголем
12:57
Мужчины живут меньше, но приятнее, чем женщины, - ученые
12:53
На придомовой парковке во Владивостоке обнаружен труп
12:46
​Новый пожар на рыбацком судне в Охотском море
12:41
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
12:31
Из Интернета удалят книгу, пропагандирующую суициды
12:23
Игорь Пушкарев поздравил жительниц Владивостока с 8 марта
12:14
Отопительный сезон во Владивостоке проходит в штатном режиме
12:03
Стало известно, кому больше всех грозит импотенция
12:00
В центре Владивостока полицейские массово задерживают женщин за рулем Эксклюзив
11:52
В Приморском океанариуме сом Солдатова проявляет интерес к людям Фото
11:44
Обнаружена новая эмоция
11:39
В России запустят индекс качества городской среды
11:28
​Психиатр о «группах смерти»: За детьми идет охота в соцсетях
11:20
Александр Приходько: Прошло 9 дней голодовки, от Путина до сих пор тишина
11:17
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту смерти молодой девушки
11:02
Двухэтажный дом загорелся в Приморье
10:54
В праздники доллар будет радовать жителей Владивостока
10:49
Мастер-план Владивостока Видео
10:44
В России ужесточаются меры от птичьего гриппа
10:34
Жительница Приморья отправится в тюрьму за кражу банковской карты
10:23
В связи с празднованием 8 Марта изменен график работы МФЦ Владивостока
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4093 (32) от 07 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Безупречны во всем
Закончилась сказка «Адмирала»
Память о Даманском хранят в Приморье
В Приморье открытие пятизвездочной гостиницы «Хаятт» вновь отсрочили
Противогаз, химзащита и дети
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Новости

Противогаз, химзащита и дети

Необычную экскурсию в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню гражданской обороны, совершили школьники Владивостока.

Дети побывали на территории одного из защитных сооружений краевого центра, где для ребят провели увлекательное занятие. Сотрудники МЧС рассказали ребятам об истории, функциях и задачах гражданской обороны, о работе основных узлов защитных сооружений. Ребята лично смогли увидеть, что собой представляет защитное сооружение, а также узнать, как вести себя во время чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, детям были продемонстрированы средства индивидуальной защиты и защитный костюм, изолирующий от радиационных и химически опасных веществ. Каждый желающий школьник смог потренироваться в надевании защитного костюма и противогаза.

– Это было очень интересное и познавательное мероприятие. Из сегодняшнего урока узнала много новой информации по гражданской обороне. Рада была побывать на экскурсии, которую организовали спасатели, – поделилась впечатлениями ученица Кристина Соловьева.

Сотрудники МЧС подчеркивают, что подобные уроки будут продолжены.

Автор : Отдел новостей «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
Безупречны во всем
Безупречны во всем

Наши женщины славятся и талантами, и суперинтеллектом, и умением дворы убирать. За что их и ценят

Закончилась сказка «Адмирала»
Закончилась сказка «Адмирала»

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Более сильный и опытный соперник в лице «Авангарда» из Омска одержал победу в четверть-финальной серии в борьбе за плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Память о Даманском хранят в Приморье

В 48-й раз в Приморье отмечают годовщину Даманских событий.

В Приморье открытие пятизвездочной гостиницы «Хаятт» вновь отсрочили
В Приморье открытие пятизвездочной гостиницы «Хаятт» вновь отсрочили

Акционерное общество «Наш дом – Приморье» (100 % дочка администрации Приморского края), которое выступает заказчиком строительства пятизвездочного отеля «Хаятт» во Владивостоке, намерено открыть его в ограниченно работоспособном состоянии в срок до 20 августа этого года, а не в мае, как было заявлено ранее.

Противогаз, химзащита и дети

Необычную экскурсию в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню гражданской обороны, совершили школьники Владивостока.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4092

Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
Форум посвятят экологии и поиску партнеров

газета
газета "Владивосток" № 4091

«Адмирал» идет в атаку
На 0,2 процента стало веселее?
Утки прилетели! Весна пришла...
Аграрии обсудят господдержку, а коммерсанты – внедрение онлайн-касс
Паводок покажет реальность докладов
Март – самый опасный по гриппу

газета
газета "Владивосток" № 4090

Мамы и папы сдавали ЕГЭ
Цесаревич с татуировкой дракона
За деньгами в Страну утренней свежести
Лед потерял очарование
Корабли открыли клапаны. Сброса сточных вод…
Водолазы не ищут клады. Они спасают рыбаков

газета
газета "Владивосток" № 4089

Клиент настроен на пюре с котлетой
«Адмирал» в Сибири не выплыл
По краю пройдет чудотворная икона
Россиян приглашают на онлайн-уроки русского языка
Городские ветераны отметят юбилей своего совета
Эгершельд подключают к временной схеме теплоснабжения