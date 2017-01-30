Противогаз, химзащита и дети

Необычную экскурсию в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню гражданской обороны, совершили школьники Владивостока.

Дети побывали на территории одного из защитных сооружений краевого центра, где для ребят провели увлекательное занятие. Сотрудники МЧС рассказали ребятам об истории, функциях и задачах гражданской обороны, о работе основных узлов защитных сооружений. Ребята лично смогли увидеть, что собой представляет защитное сооружение, а также узнать, как вести себя во время чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, детям были продемонстрированы средства индивидуальной защиты и защитный костюм, изолирующий от радиационных и химически опасных веществ. Каждый желающий школьник смог потренироваться в надевании защитного костюма и противогаза.

– Это было очень интересное и познавательное мероприятие. Из сегодняшнего урока узнала много новой информации по гражданской обороне. Рада была побывать на экскурсии, которую организовали спасатели, – поделилась впечатлениями ученица Кристина Соловьева.

Сотрудники МЧС подчеркивают, что подобные уроки будут продолжены.