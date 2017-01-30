Продавец мяса с душком недоволен соседями по прилавку

Жители домов в районе проспекта 100 лет Владивостоку пожаловались на качество продуктов, которые частники продают на придомовых территориях. Но продавцов не останавливают ни жалобы горожан, ни проверки надзорных органов.

В очередной раз инспекторы Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области рассматривают дело об административном правонарушении, которое уже в пятый раз завели на женщину, торгующую сырым и копченым мясом во дворе дома № 30б на проспекте 100 лет Владивостоку.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, впервые внимание надзорных органов жительница одного из приморских поселков привлекла в апреле 2016 года. Тогда на нее поступила жалоба покупателя о том, что купленное парное мясо оказалось с устойчивым душком.

Инспекторы Россельхознадзора выехали с проверкой по указанному в заявлении адресу и убедились: женщина со своей автомашины продавала свинину без ветеринарных клейм, маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. Тогда при проверке вся продукция была уничтожена владелицей, поскольку без перечисленных документов с точки зрения закона автоматически была признана небезопасной для здоровья людей.

Кроме того, автомобиль продавца не был приспособлен не только для хранения и реализации скоропортящегося продукта, но и непригоден даже для транспортировки, поскольку не имеет холодильной установки.

Но выписанный штраф за незаконную торговлю с нарушением санитарно-эпидемиологических требований на женщину влияния не возымели. Не желая торговать своей продукцией на продуктовом рынке или в специально оборудованном месте, пенсионерка снова появилась на «своей» точке.

Получая штраф за штрафом, упрямая предпринимательница продолжала торговлю. Штрафы женщина ни разу не гасила, зато обращалась в Управление Россельхознадзора с жалобой на своих соседей по автоприлавку, продающих молоко, сметану, творог, мясо и красную икру без документов. Парадоксальная сложилась ситуация. Описывая в своей жалобе нарушения правил торговли, законов «О ветеринарии» и «Качестве и безопасности пищевых продуктов», которые допускают продавцы-конкуренты, в течение последнего года дама сама упорно не желает дружить с законом.

Сейчас в Управлении Россельхознадзора рассматривается очередная жалоба на нарушительницу – мясо снова оказалось без документов.