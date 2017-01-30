Память о Даманском хранят в Приморье

В 48-й раз в Приморье отмечают годовщину Даманских событий.

Жители Дальнереченска в минувшие выходные собрались в городском парке у мемориального комплекса героям-даманцам, сообщили в пресс-службе края. Воспитанники военно-патриотических клубов и молодежных организаций, представители городских и районных советов ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, представители муниципальных образований провели митинг «Святая честь быть часовым границы». Среди собравшихся был и участник боев 1969 года Николай Иванович Попов. По словам ветерана, он трижды мог тогда погибнуть, но сумел выжить и сегодня с болью вспоминает о боевых товарищах, с которыми проходил вместе службу, которые строили планы на жизнь, но, когда встал вопрос о защите Родины, не сомневались ни секунды. Николай Иванович призвал соотечественников хранить память о героях.

После возложения венков память павших пограничников почтили минутой молчания и троекратным залпом воинского салюта. Торжественным маршем прошли воинские подразделения.