Память о Даманском хранят в Приморье

В 48-й раз в Приморье отмечают годовщину Даманских событий.
Жители Дальнереченска в минувшие выходные собрались в городском парке у мемориального комплекса героям-даманцам, сообщили в пресс-службе края. Воспитанники военно-патриотических клубов и молодежных организаций, представители городских и районных советов ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, представители муниципальных образований провели митинг «Святая честь быть часовым границы». Среди собравшихся был и участник боев 1969 года Николай Иванович Попов. По словам ветерана, он трижды мог тогда погибнуть, но сумел выжить и сегодня с болью вспоминает о боевых товарищах, с которыми проходил вместе службу, которые строили планы на жизнь, но, когда встал вопрос о защите Родины, не сомневались ни секунды. Николай Иванович призвал соотечественников хранить память о героях.
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