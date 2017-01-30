Японский опыт пригодится

Развитие инфраструктуры Владивостока обсудили специалисты администрации города с японскими коллегами.

В рамках российско-японского диалога по вопросам городской среды мэрию посетили представители министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, посольства Японии в России, генерального консульства Японии во Владивостоке, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С делегацией Страны восходящего солнца встретилась заместитель главы администрации приморской столицы Екатерина Химич. Участники встречи обсудили ход подготовки совместного мастер-плана Владивостокского городского округа.

– Радует, что для реализации такого серьезного совместного проекта выбран Владивосток, – сказала Екатерина Химич. – И что программа развития городской среды обсуждается на самом высоком уровне. Уверена: нынешний визит японских специалистов во Владивостоке лишь первый этап нашего плодотворного сотрудничества. Готовы оказать любую поддержку нашим коллегам в реализации проекта.

Напомним, что в эти дни в главном городе края находится большая делегация из Японии. Цель визита – подготовка к реализации так называемого мастер-плана Владивостокского городского округа. О совместном развитии приморской столицы осенью прошлого года договорились премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин. В декабре 2016 года в Токио был подписан договор между Агентством ипотечного жилищного кредитования РФ и японской архитектурно-инжиниринговой компанией Nikken Sekkei о разработке мастер-плана города. Планируется, что он будет представлен в сентябре 2017 года на третьем Восточном экономическом форуме.

О первых итогах российско-японского диалога во Владивостоке читайте в очередном номере «В».