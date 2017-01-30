«Молодежный вектор» ждет молодых и активных

Во Владивостоке продолжается прием документов от соискателей знака «Молодежный вектор».

Премию получат 25 представителей молодежи от 14 до 30 лет включительно, которые внесли значительный вклад в развитие столицы Приморья.

«Молодежный вектор» – это форма поощрения молодых людей, которые не только что-то сделали для города, но и в будущем планируют работать над своими проектами. Денежное поощрение выдается одновременно с вручением знака. Вручение престижной премии состоится в рамках городского праздника «День молодежи» в июне 2017 года.

Напомним: в прошлом году премию получили 25 молодых владивостокцев, среди которых – журналисты, музыканты, волонтеры, представители студотрядов, научной сферы и творчества.

– Оказаться в числе 25 достойных представителей молодежи, которые организовывают крупные мероприятия и реализуют значимые для жителей нашего города проекты, очень почетно, – рассказала руководитель проекта «Волонтеры официальных мероприятий Volunteers_V», лауреат премии администрации Владивостока «Молодежный вектор – 2016» Анна Шемчук. – Для меня этот знак еще одно доказательство того, что я иду в правильном направлении и что деятельность, которой занимаюсь уже четвертый год, важна и нужна нашему городу.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ходатайство и документы представляются в управление по делам молодежи администрации Владивостока: Океанский проспект, 30, каб. 5. Документы принимаются до 1 апреля по вторникам, средам и четвергам с 14 до 17 часов. Уточнить информацию можно по тел. 222-08-38, e-mail: poltavtseva@vlc.ru).