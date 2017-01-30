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Закончилась сказка «Адмирала»

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Более сильный и опытный соперник в лице «Авангарда» из Омска одержал победу в четверть-финальной серии в борьбе за плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Закончилась сказка «Адмирала»

При этом ни единого плохого слова нельзя сказать о хоккеистах Владивостока. Они сражались с грозным соперником на максимуме своих возможностей. Просто силы были неравными.

Напомним, что «Авангард» по итогам регулярного первенства занял второе место в Восточной конференции КХЛ. Наши земляки бились за попадание в плей-офф и сумели-таки подняться на седьмую строчку в турнирной таблице.

Первые два матча в Омске выиграли хозяева площадки со счетом 2:1 (игралось шесть периодов!) и 6:3. В следующих двух встречах на льду «Фетисов-арены» «моряки» дали бой «ястребам» и вырвали победу со счетом 4:3 и 3:2 (в овертайме).

Пятая игра вновь была в Сибири. Местный клуб очень убедительно переиграл нашу команду – 6:0, забросив три шайбы в первом, две во втором и одну в третьем периоде.

Занавес закрылся в минувшую субботу под сводами КСК «Фетисов-арена», куда пришло поболеть за своих любимцев 5860 зрителей при обычной вместимости 5550 человек. Можно сетовать, что «Адмирал» недосчитался из-за травм еще двоих опытных игроков – защитника Самвела Мнацяна и нападающего Михаила Плотникова. В бой бросили молодые резервы в лице форварда Егора Яковлева, защитников Даниила Курашова и Ивана Гавриленко. Гости отличились уже на первой минуте матча – 0:1. «Моряки» не дрогнули, выравняв игру, хотя по-настоящему голевых моментов в первом периоде не создали. Дважды отбившись в меньшинстве в начале второго периода, приморцы пропустили шайбу в середине этого игрового отрезка – 0:2. В третьем периоде «моряки» пошли ва-банк. Они много и агрессивно атаковали, прессинговали, бросали, но безуспешно.

Таким образом, сибиряки победили в четырех встречах и вышли в одну вторую Кубка Гагарина. У наших земляков две победы в серии, сейчас они будут отдыхать, залечивать травмы и подводить итоги сезона.

– Я хочу поблагодарить «Адмирал» за прекрасную серию игр с закрученной интригой, – не скупился на похвалу сопернику на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин. – Особенно блестяще «моряки» провели третий матч серии. И тренерский штаб клуба из Владивостока проделал прекрасную работу. Вот так сразу из непонятного новичка владивостокский клуб превратился в испытанную и опытную команду. А у нас появилась возможность посмотреть ваш прекрасный город, чем «Авангард» с радостью воспользуется.

– От всей души благодарю наших болельщиков, которые поддерживали «Адмирал» на протяжении всего сезона, – поделился своими впечатлениями наставник нашего клуба Александр Андриевский. – На исходе серии у наших игроков накопилась усталость. У ребят потускнели глаза. Увеличилось количество травмированных игроков, опустела скамейка запасных. Команда пока молодая, но уже в следующем году она станет на год старше, а значит, опытнее. Постараемся сохранить костяк. Надеемся, что в следующем сезоне мы выступим лучше.

Корреспондент «В» уверен: полученный опыт сражения с одним из лидеров КХЛ наверняка пойдет в копилку не так давно созданной хоккейной команды Владивостока. Нисколько не сомневаюсь, что лучшие игры у «Адмирала» еще впереди. «Моряки» и так второй год подряд добиваются маловероятного – пробиваются в состав лучших хоккейных дружин России. И это уже успех, которого не могут добиться на протяжении многих лет десятки клубов страны. А победы в плей-офф еще придут. Тысячи болельщиков верят в настоящих владивостокских мужчин. Нужно только не опускать руки. То есть с клюшками идти на вы!

P.S. Итоговый анализ прошедшего сезона «Адмирала» «В» сделает по завершении почти 9-месячного марафона российского хоккея.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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Закончилась сказка «Адмирала»

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Более сильный и опытный соперник в лице «Авангарда» из Омска одержал победу в четверть-финальной серии в борьбе за плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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