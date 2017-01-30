Безупречны во всем

Наши женщины славятся и талантами, и суперинтеллектом, и умением дворы убирать. За что их и ценят

Праздник весны для представительниц прекрасной половины приморской столицы устроила администрация города в стенах концертного зала Fesco Hall.

Торжественное собрание, посвященное 8 Марта, началось со слов приветствия и вручения заслуженных наград женщинам, которые внесли значительный вклад в развитие Владивостока и тем самым приумножили его славу.

– Самые милые, самые красивые, самые очаровательные женщины, поздравляю вас с наступающим праздником весны, – обратился к виновницам торжества Александр Юров, заместитель главы администрации города. – Этот день всегда приносит массу приятных впечатлений и эмоций. Для нас, мужчин, 8 Марта – еще одна возможность признаться вам в любви и поблагодарить за тот титанический труд, который вы выполняете на своих рабочих местах и в семьях, сказать спасибо за ваши ум, терпение и преданность. Желаю вам успехов, любви, счастья, исполнения желаний.

Прикипели душой к Владивостоку

На сцену для чествования поднимались женщины, достигшие успехов практически во всех областях деятельности: педагоги и врачи, ученые и технологи, работники торговли и бытового обслуживания, спортсменки и артистки, дворники и электромонтеры, и даже одна школьница, уже прославившая родной город.

Их талантливая работа была оценена медалями «За безупречный труд», знаками отличия «За заслуги перед Владивостоком», почетными грамотами и благодарственными письмами.

Первой была удостоена медали «За безупречный труд» главный научный сотрудник лаборатории иммунологии НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Наталия Беседнова. Почти 60 лет она занимается научной деятельностью в области профилактики и лечения инфекционных заболеваний, написала и опубликовала за это время более 300 научных работ.

– Я родилась в Москве и по окончании мединститута в 1959 году приехала во Владивосток. Начинала младшим научным сотрудником, теперь уже имею звание академика.

Возможность вернуться в Москву, конечно же, была, и не раз. Но я душой прикипела к Владивостоку и не хочу его надолго покидать, – призналась Наталия Николаевна. – Мне здесь нравится все: природа, море, люди. Я часто бываю в других российских городах и невольно сравниваю их с Владивостоком. Наш город лучше, а в последнее время еще стал и краше.

Медалью «За безупречный труд» была награждена еще одна представительница медицины – челюстно-лицевой хирург краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Татьяна Перлова, которая более полувека спасает здоровье горожан.

И уже подрастает молодая смена – среди маститых и заслуженных работниц на сцену за наградой поднялась 11-классница Агата Борисова, которая носит звание «Суперинтеллект Владивостока – 2016».

– Я заняла призовые места сразу в четырех олимпиадах: по биологии, экологии, английскому и литературе, вот и получила это звание, – без тени хвастовства рассказала Агата. – Это не случайный набор дисциплин, я хочу стать биологом, а для этого нужно разбираться в экологии как одном из ее разделов, уметь связывать слова, как литератор, и говорить на английском, ведь это язык международного общения. В будущем надеюсь работать в НИИ нейробиологом и исследовать нервную систему человека. Меня заинтересовала эта область науки, потому что я надеюсь продлить жизнь всем жителям Владивостока, моего родного и любимого города.

Почетную грамоту от мэрии получила и скромный дворник Алла Чернуха, чей участок является образцом чистоты и порядка на протяжении последних 15 лет. Говорят, где она убирает, там жители меньше сорят – совестно перед Аллой Васильевной.

– Выйдя на пенсию, я не захотела сидеть дома, да и не хотелось быть обузой для детей, – призналась Алла Чернуха. – Когда пришла устраиваться дворником в управляющую компанию, меня встретили со смехом, мол, мы и помоложе людям отказывали – работа тяжелая и неблагодарная, отчего многие быстро ее бросают, куда уж вам, пенсионерке. Но я их переубедила, и они ни разу не пожалели о своем выборе, наоборот, на каждом собрании меня хвалят. На награждение несколько раз выдвигали, но я отказывалась – непубличный я человек. Мне бы на покой уже пойти, но не могу бросить своих бабонек, ведь многие из них уже почти не ходят. А мне хоть и 78, но перед работой я их всех обойду, хлеба свежего принесу, потом уже и за уборку принимаюсь. Участок у меня приличный – два пятиэтажных дома и примыкающие к ним склоны. Времени уходит много, практически весь день на улице провожу, особенно в гололед – тогда до позднего вечера чищу и посыпаю дорожки, потому у меня на участке и нет травм.

Приятно до слез

По окончании официальной части для прекрасных горожанок устроили яркий гала-концерт. На сцену с вокальными и хореографическими номерами вышли лучшие творческие коллективы Владивостока. С наступающим праздником женщин поздравили ансамбль эстрадного танца «Час пик», шоу-балет «Терция», цирковая студия «Конфетти», мужской вокальный квартет и другие артисты.

– Прекрасный получился праздник, я даже прослезилась, настолько впечатляющими были и торжественная часть, и концертная, – рассказала Раиса Андреева, воспитатель детского сада. – Хотелось бы особенно отметить выступление мужского квартета, их шикарные голоса и душевные песни.

– Очень приятно, что весь вечер был посвящен нам, женщинам, – поделилась впечатлениями Лариса Грипова, сотрудник налоговой инспекции. – Понравились все номера – и музыкальные, и танцевальные. А дети из цирковой студии поразили своей невероятной пластикой и гибкостью.

– Концерт пролетел, как одно мгновение. Парни-вокалисты просто украсили этот праздник, поражая своими голосами и плавно переходя от одного номера к другому. Особенно я им благодарна за мою любимую песню «Оттепель», просто за душу брали, исполняя ее, – рассказала о своих впечатлениях Ольга Орлова, специалист муниципального МФЦ Владивостока.

Покидали праздник героини дня в прекрасном настроении и с цветами от городской администрации. Выходя из концертного зала, они буквально согревали своими улыбками прохладный мартовский вечер. Думаю, это ощутили все мужчины, бывшие в тот момент рядом.