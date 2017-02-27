Юные повара, строители и парикмахеры показали международный уровень

Второй открытый региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» – WorldSkillsRussia завершается сегодня во Владивосткое. Конкурс стартовал 28 февраля и проходил на 12 площадках, большинство из которых – колледжи приморской столицы.

Задействованы также учебные заведения Лесозаводска и Большого Камня, сообщили в пресс-службе региона.

– 169 ребят – жители Приморского и Хабаровского краев – соревнуются более чем в 20 компетенциях. Юные дизайнеры, повара, строители, парикмахеры, медики, педагоги демонстрируют свое профессиональное мастерство, выполняя конкурсные задания в соответствии с международными требованиями, – отметили в краевом департаменте образования и науки.

Кроме того, на площадках чемпионата работают тематические выставки, проходят дискуссии и круглые столы, проводятся мастер-классы и профориентационная работа со школьниками и родителями.

Отметим, участники соревнований – студенты профессиональных колледжей, а также школьники в возрасте от 10 лет. При выборе дисциплин конкурса организаторы ориентировались в первую очередь на топ-50 профессий, актуальных и востребованных на рынке, при этом учитывалась региональная специфика. Среди партнеров чемпионата – Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Восточная верфь, Дальзавод – будущие работодатели, которые внимательно наблюдают за ребятами во время соревнований.

Генеральным партнером чемпионата рабочих профессий WorldSkillsRussia выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. По словам первого заместителя генерального директора агентства Павла Игнатьева, опережающее развитие Дальнего Востока требует высококвалифицированных кадров, и эта потребность будет увеличиваться.

– Повышение престижа рабочих профессий должно способствовать подъему экономики региона, совершенствованию качества подготовки кадров, а в конечном счете – повышению привлекательности региона как места для профессиональной и личной самореализации, – отметил Павел Игнатьев.