Пенсионной темой начинают активно интересоваться после 50

В 2016 году в Отделение Пенсионного фонда по Приморскому краю поступило две тысячи обращений от граждан.
1460 обращений из этого количества принято в письменной форме, 560 направлено в электронной форме через онлайн-приемную на сайте ПФР, что, кстати, на 35 % больше, чем в 2015 году.
По данным пресс-службы ведомства, чаще всего в отделение обращаются по вопросам правильности исчисления пенсии, индексации, перерасчета и возможности ее увеличения, а также по использованию средств материнского капитала.
Наиболее активная категория обращающихся – граждане в возрасте от 50 до 80 лет. Женщины обращаются в ПФР чаще мужчин, и доля их обращений в 2016 году составила 63 %.
Напомним: получить консультацию по интересующим вопросам также можно, позвонив на горячую линию Отделения ПФР по телефону 8(423)-249-86-00 или 8-800-302-2-302 (звонок по РФ бесплатный).
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