На Эгершельде досрочно возобновлено теплоснабжение

Теплоснабжение на Эгершельде во Владивостоке полностью восстановлено и в настоящее время подается по временной теплотрассе.
Ее смонтировали для бесперебойного обеспечения потребителей теплом и горячей водой, пока строители будут восстанавливать основную тепломагистраль, поврежденную 14 февраля в результате обрушения грунта на строительной площадке жилого комплекса.
Как сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», работы по подключению временного участка теплотрассы к действующей схеме теплоснабжения на ул. Станюковича были завершены досрочно. Поставка тепла и горячей воды на Эгершельде была возобновлена 28 февраля. Теплоноситель подали в сеть в соответствии с установленным гидравлическим режимом и температурным графиком.
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