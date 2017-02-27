Игорной зоне обещают «Маяк» с аквапарком

Второе казино в игорной зоне «Приморье» откроется в 2018 году.

Об этом сообщили в пресс-службе края со ссылкой на директора Корпорации развития Приморского края (КРПК) Андрея Фоломеева.

Помимо уже существующего Tigre de Cristal камбоджийская компания Naga Corp Ltd намерена открыть на территории игорной зоны развлекательный центр «Маяк», в состав которого войдет еще и аквапарк.

– Инвестор проекта – компания Naga Corp Ltd – приступила к строительству год назад. Но на территории их участка нашли древние захоронения, которые пришлось аккуратно изъять, обработать и передать на хранение. Естественно, это повлияло на сроки, но в 2018 году комплекс откроется. Кстати, в нем появится небольшой музей с предметами, найденными во время раскопок, – обещает Андрей Фоломеев.

Он уточнил, что появится и третий проект – комплекс «Селена», который к 2019 году намерена построить компания Diamond Fortune Holdings. Также здесь должны открыть центры «Феникс», «Золотые ворота», «Лунные ворота» и «Солнце».

– Сдача всех объектов строительства запланирована на 2022 год, и на данный момент все работы ведутся согласно установленному плану. Деятельность на объекте не всегда видна со стороны, так как процесс включает в себя множество этапов, в числе которых проектирование, инженерно-изыскательные работы, проведение подготовительных земельных работ, согласование проектной документации, этапы подготовки и реализации базового и генерального строительства и так далее, – уточнил директор КРПК.

По его словам, к 2022 году в игорной зоне должно появиться около 20 тысяч новых рабочих мест.

– Сегодня Tigre de Cristal обслуживает около тысячи человек. Все последующие казино и гостиницы, которые откроют в Приморье, будут намного больше, и потребность в работниках возрастет в несколько раз. В 2019 году планируем открыть Единый кадровый центр, который будет помогать инвесторам в поиске сотрудников. Кроме того, там же, возможно, будем проводить обучение людей, желающих устроиться на работу в казино, – отметил директор корпорации.

Пока на территории игорной зоны «Приморье» открыты казино, два ресторана и отель. Андрей Фоломеев уверил, что и после 2022 года развитие игорной зоны продолжится.

– Игорная зона в том виде, в каком она сейчас есть, – это всего лишь часть большого туристско-рекреационного кластера, под который правительство РФ выделило 619 гектаров земли. Из них только 263 гектара отвели под казино и гостиницы. А остальную территорию должны будут занять совсем другие проекты: гольф-клуб, ипподром, канатный парк, – раскрыл перспективы Андрей Фоломеев.