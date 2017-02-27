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Общество

Выдачу пропуска в нацпарк предваряют противопожарной пропагандой

Временные пункты выдачи пропусков на территорию «Земли леопарда» открываются в соседствующих с национальным парком селах.

Пропуск выдается на один год, и зачастую поездка в визит-центр парка (село Барабаш) для обновления документа может стать для некоторых жителей района проблематичной из-за отсутствия личного автотранспорта. Именно поэтому сотрудники парка сами приезжают на встречи с сельчанами. Помимо пропуска жители сел могут получить важную информацию о правилах пребывания в гостях у дальневосточного леопарда.

– В этом году временные пункты выдачи пропусков уже были открыты в селах Занадворовка, Безверхово и Филипповка, а позже все желающие смогут посетить такой пункт в поселке Приморском. Получить бесплатный пропуск, который будет действителен до конца 2017 года, можно при наличии паспорта с местной пропиской. При этом многие сельчане получают пропуск не только для себя, но и для друзей, родственников и соседей, предъявив копии их паспортов, – сообщили в пресс-службе нацпарка.

Вместе с документом каждый получает информационный буклет «Земли леопарда», содержащий сведения о работе национального парка, подробную карту с обозначением и описанием его функциональных зон, памятку и правила для гостей особо охраняемой природной территории.

– Местным жителям также объясняют, что с пропуском они получают доступ в рекреационную и хозяйственную зону «Земли леопарда» для отдыха, рыбалки, сбора грибов, ягод, других дикоросов и недревесных лесных ресурсов. Однако такой пропуск не дает права охотиться или рубить дрова в национальном парке. Пропуск также недействителен во время весеннего и осеннего пожароопасных периодов, сроки которых устанавливаются на территории парка отдельно, – уточнили в нацпарке.

Кстати, важной частью таких встреч является противопожарная пропаганда. Сотрудники «Земли леопарда» призывают местных жителей не начинать палы на землях сельхозназначения, объясняя, что выжигание сухой травы не способствует росту папоротника и кормовой травы для домашнего скота. Наоборот, во время пала происходит обеднение почв: огонь уничтожает живые микроорганизмы, насекомых, семена и питательные вещества, что приводит к заметному снижению плодородия земли. Кроме того, лесные пожары угрожают жизни не только обитателей тайги, но и самих людей.

Отметим, что согласно закону нахождение на территории российских национальных парков разрешено только при наличии пропуска или входного билета. По внутреннему распоряжению «Земли леопарда» жители населенных пунктов, граничащих с особо охраняемой природной территорией, могут получить такой документ бесплатно. За последние несколько лет было выдано около четырех тысяч таких пропусков, причем не только в визит-центре парка в Барабаше, но и во временных пунктах в других селах и поселках Хасанского района.

 

Автор : Отдел новостей «В»

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