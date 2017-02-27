Школа овощеводов вышла в победители социальных проектов

В марте дачники сеют на рассаду баклажаны, томаты, капусту и другие овощи. Чтобы она выросла крепкой и жизнеспособной, нужно учесть многие нюансы. Есть вопросы? Приходите на занятия школы овощеводов, которая начинает работать в ближайшую субботу, 4 марта. Здесь вы сможете задать их специалистам и ученым и получить исчерпывающие ответы.

– Проект «Развитие овощеводства во Владивостокском городском округе», разработанный Союзом садоводов города, стал в этом году победителем конкурса социальных проектов и получил от администрации Владивостока финансовую поддержку на проведение весенней учебы садоводов и огородников, – рассказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ поддержки населения администрации города. – Зимой наши дачники осваивали азы ландшафтного дизайна, много нового узнали о цветах, а вот теперь есть возможность разобрать самые сложные темы, связанные с выращиванием овощей.

По информации председателя городского Союза садоводов Анатолия Белякова, занятия будут проходить каждую субботу вплоть до 22 апреля. Их проведут ученые Приморской овощной опытной станции из Суражевки. Кандидаты сельскохозяйственных наук Александр Корнилов, Николай Сакара, Юрий Михеев расскажут о сортах, адаптированных для выращивания в местных условиях, сориентируют в новинках рынка, дадут рекомендации по агротехнике основных огородных культур. На одной из лекций речь пойдет о севообороте. Руководитель группы защиты растений станции кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Ванюшкина охарактеризует особенности распространения вредителей и болезней на юге Приморья, посоветует, как с ними бороться.

Первый урок будет посвящен выращиванию томатов, перцев и баклажанов.

Обратите внимание, что школа овощеводов имеет собственную прописку. Ее занятия будут проходить во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41) в аудитории 2903 (вход со стороны театра «Андеграунд»). Начало в 13 часов.