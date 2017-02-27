Ровно 100 лет назад, 3 марта 1917 года, сразу в двух местах Владивостока прошли стихийные митинги. Возле механических мастерских на берегу бухты Золотой Рог собрались рабочие, а к памятнику адмиралу Геннадию Невельскому на Светланской пришли интеллигенты, разночинцы, мещане, домохозяйки и студенты.

Людей собрало пришедшее из Петрограда сообщение о свержении самодержавия в России. Это и есть та самая Февральская революция, когда Николай Александрович отрекся от престола. Народ ликовал. Свобода!

Тут же началось выдвижение кандидатов в первый состав Владивостокского совета рабочих и солдатских депутатов, большинство в котором принадлежало эсерам и кадетам. Городской комитет партии РСДРП инициировал создание исполкома моряков Сибирской флотилии с полномочиями командования. Выходят в свет первые номера новых газет «Известия Владивостокского совета» и «Красное знамя». Об императоре России Николае II стали забывать чуть ли не в тот же день, ведь впереди маячила новая жизнь. Жизнь и в самом деле изменилась кардинально, возврата к прошлому не было. В общем хоре голосов никто и не заметил негромкий призыв коммунистов «Весь мир насилья мы разрушим», приведший к братоубийственной Гражданской войне, репрессиям и эмиграции миллионов людей.

В память о событиях той поры во Владивостоке открылась экспозиция «1917. Закат династии Романовых».

Кто бы что ни говорил, но это был древнейший боярский род, давший России династию царей, а затем и императоров. Они правили государством несколько столетий начиная с XVI века. И представленный на выставке уникальный альбом «300 лет Дома Романовых», изданный в 1913 году, является тому подтверждением.

Однако выставка выходит за рамки истории русской монархии. Она показывает каждодневный быт жителей Владивостока в начале ХХ века и в переломном 1917 году. В новой экспозиции меня заинтересовали милые бытовые мелочи, которые можно отнести к разряду мещанских. К примеру, тульские самовары, столовые приборы работы известных российских мастеров конца XIX – начала XX вв., на которых стоят клейма братьев Грачевых, артели 11, фабрики Сазикова. Некоторые из них удивительной ювелирной работы, украшенные цветной эмалью и позолотой. Среди экспонатов есть кухонная утварь дореволюционной России – половники со старинными пробирными клеймами. А еще я с интересом разглядывал монеты и ассигнации, старинные открытки, награды и значки той далекой и переломной поры.

Мне кажется, что иногда стоит оглянуться назад, узнать, какой была жизнь сто лет назад – и политическая, и бытовая.