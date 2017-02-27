Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски

В Приморье стартовала вакцинация против клещевого энцефалита.

Защита от этих кровососущих паукообразных необходима почти всем, ведь большая часть территории края расположена в природном очаге клещевого вирусного энцефалита. Кроме того, клещи переселяются и на городские улицы, напомнили в краевом департаменте здравоохранения.

– В Приморском краевом центре вакцинопрофилактики с конца февраля началась вакцинация против клещевого энцефалита. Сейчас в наличии платный препарат отечественного производства стоимостью 900 рублей. Бесплатная вакцина, предназначенная для льготной категории граждан, появится во второй половине марта, – приводит слова руководителя центра Евгении Воробьевой пресс-служба региона.

Специалисты напоминают, что вакцинирование проходит в несколько этапов. Чтобы к лету успел выработаться иммунитет, необходимо первую прививку сделать уже сейчас.