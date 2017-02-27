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Фотохудожники представили друзей в новом образе

Сегодня, 3 марта, в муниципальном выставочном зале «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоится открытие фотовыставки Alter Ego, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Проект Alter Ego представляют приморские фотохудожники Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наташа Лотос и Илья Федоров.

– Alter Ego – это фотографии наших друзей и их предполагаемых двойников в образе представителей животного мира или предметов, – отмечают фотографы. – В работе использована 3D-технология. Впервые ее применили французские графические дизайнеры студии Helmo Томас Куде и Клеман Ваше.

Муниципальный центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был официально открыт 30 июня 2016 года – в преддверии 156-го дня рождения Владивостока, напомнили в пресс-службе мэрии.

Напомним: центр современного искусства создан по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарева. В прошлом году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договоренности с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Именно эта коллекция стала основой нового муниципального учреждения.

Под размещение «Артэтажа» администрация Владивостока предоставила один из самых красивых старинных особняков города, так называемый Дом Демби – здание, построенное в центре приморской столицы в начале прошлого века.

Автор : Отдел новостей «В»

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