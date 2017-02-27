Форум посвятят экологии и поиску партнеров

Третий Тихоокеанский туристский форум пройдет 18 – 21 мая на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Центральной темой форума станет развитие трансграничных маршрутов на международных туристских рынках регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири, сообщили в пресс-службе края.

– Рабочие сессии форума будут ориентированы на поиск прорывных решений, направленных на развития двусторонних отношений с нашими ключевыми партнерами, прежде всего это Китай, Корея и Япония. Предметные дискуссии, связанные с вопросами кооперации этих стран с российскими партнерами, являются для нас важной задачей. Особое внимание в год, объявленный в России Годом особо охраняемых территорий, участники форума посвятят развитию экологического туризма, – отметил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков, слова которого приводятся в сообщении.

Форум традиционно будет состоять из нескольких смысловых блоков, направленных на разные целевые аудитории: деловой части, международной выставки Pacific International Tourism Expo (PITE) и дальневосточного фестиваля «День путешественника».

На площадках форума также будут организованы медиа- и (ознакомительные) FAM-туры для журналистов федеральных информационных агентств и представителей туристской отрасли.

Напомним: Второй тихоокеанский туристский форум прошел во Владивостоке с 19 по 22 мая 2016 года. В рамках деловой программы эксперты обсудили развитие туристского потенциала Дальнего Востока РФ, в том числе проектов «Восточное кольцо России» и «Круизный туризм».