Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж

Итоги конкурса на лучшую открытку к 30-летию городского Совета ветеранов подвели во Владивостоке.

На конкурс были представлены 162 работы учеников 5–7-х классов. Лучшей из них ветераны назвали открытку Арины Никитиной, сообщили в пресс-службе администрации города.

В конкурсе открыток приняли участие ребята из 21 школы Владивостока. Школьники сделали открытки в самых разных техниках – квиллинг, аппликация, оригами, декупаж, вышивка, флористика.

Жюри, в состав которого вошли представители Совета ветеранов, лучшей работой назвало открытку воспитанницы центра дополнительного образования детей «Подросток» Арины Никитиной. Специальным призом отмечена работа владивостокской школьницы Милены Резниченко.

Как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, все открытки вручили ветеранам в ходе торжественного собрания в честь 30-летия Совета ветеранов.