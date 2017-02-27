Перспективные корейцы станцуют во Владивостоке

Ценители искусства балета в марте смогут увидеть в постановках Приморской сцены молодых южнокорейских исполнителей Сунву Ли и Су Бин Ли.
Сунву Ли исполнит роль Конрада в балете «Корсар» 3 марта. Су Бин Ли выйдет в заглавной партии балета «Жизель» 30 марта.
Сунву Ли – молодой танцовщик из Сеула, студент Корейского национального университета искусств. В партии Конрада Сунву Ли дебютировал на Приморской сцене Мариинского театра в декабре прошлого года и получил теплый прием публики.
Су Бин Ли – лауреат международных конкурсов в Сеуле и Нью-Йорке, обладательница специального приза самого престижного балетного конкурса в Варне и первой премии возобновленного конкурса Vaganova-Prix. С 2015 года является студенткой Корейского национального университета искусств. Первое выступление балерины в России состоялось в августе 2016 года во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра в рамках первого международного дальневосточного фестиваля «Мариинский». Позднее, в сентябре 2016 года, дебютировала здесь в партии Жизели.
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