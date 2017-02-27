Мышонок с сердцем льва

Это только кажется, что мышь – маленький слабый зверек… Иногда именно Мышонок, оказавшийся в нужное время в нужном месте, может прийти на помощь царю зверей Льву.

О том, как такое может случиться, расскажет спектакль Приморского краевого театра кукол «Мышка-хвастунишка», премьера которого состоится 11 марта.

Короткая сказка современной детской писательницы, переводчика английской поэзии Маши Лукашкиной стала основой постановки. Легкая, поучительная, чем-то напоминающая знаменитого михалковского «Зайку-зазнайку» история разыгрывается актерами театра на одном дыхании.

– Это спектакль о дружбе, взаимной выручке, о том, как тяжело бывает в жизни человеку остаться самим собой. Особенно когда к нему неожиданно приходит слава, – говорит режиссер спектакля Роман Легкодухов. – Наш герой Мышонок прошел, по большому счету, испытание медными трубами, самое сложное, возможно, в жизни. Сделав доброе дело, он оказался в центре внимания, славословия, восхваления. И, конечно, не смог устоять… Но в конце концов он меняется, понимает, что без друзей нельзя, что слава, как бы она ни была приятна, не заменит куда более важных вещей. Это очень жизненная и очень смешная сказка.

Работу на «Мышкой-хвастунишкой» – притом что спектакль смотрится на одном дыхании – легкой не назовешь. Актеру и режиссерам пришлось столкнуться с неожиданными трудностями и решать их буквально мозговым штурмом.

– Все дело в том, что читается сказка 10 минут, – улыбается Роман Легкодухов. – Даже если с выражением и неспешно. И когда мы только решали, брать ли ее в постановку, очень переживали, как же сделать из этого спектакль на 35 минут.

В итоге в постановке появились две песни – песня Мышонка и песня о дружбе, очень добрые, запоминающиеся. Написал их специально для нас прекрасный приморский композитор Владимир Синенко. Да и некоторые сцены, которых нет в сказке, мы, скажем так, дофантазировали. Например, как показать перемену в сознании Мышонка, почему он начинает верить в свою исключительность, непогрешимость и величие? И мы придумали вот таких персонажей – птиц, чем-то, простите, напоминающих журналистов, которые и окружают Мышонка, и создают у него ложное впечатление о величине его персоны. Мы еще много мелочей, которые в итоге создают спектакль, его атмосферу, придумали. Например, у нас Кролик (актер Василий Косенок) влюблен в Обезьяну (Оксана Иванова), и Лев (Денис Шамрин) у нас не такой уж злой…

Сказка рассчитана на ребят от трех лет, хотя и тем, кто постарше, тоже будет интересно. И даже сама история рассказывается устами Человека цирка (актер Алексей Белов), не зря у спектакля подзаголовок «Сказка, рассказанная клоуном». Да и финал совершенно неожиданный!

– Для меня эта работа – роль Мышонка – во многом стала неожиданной, – говорит актриса Ольга Перфилова. – Мой герой – пацан, такой заводила всяких дел, шебутной персонаж, Мышонок с сердцем льва. Мне таких мышек еще играть не доводилось. Милых маленьких мышат – да, а такого задиру, мальчишку во всех смыслах – еще нет… И это очень интересно.