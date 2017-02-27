Что студенты нашли на пленэре?

В галерее современного искусства «Арка» открылась выставка «Пленэр-2016». Это тринадцатая выставка – конкурс студенческих работ художественного факультета ДВГИИ.

Все графические листы были созданы во время летней практики – на живописном берегу мыса Гамова, в бухте Рисовой, в поселках Рисовая Падь и Витязь Хасанского района, в яхт-клубе… Поэтому неудивительно, что главными героями стали море, лодки, корабли, яхты, капитаны и матросы – все то и те, кто связан с жизнью у океана, кто в душе неудержимый романтик, обуреваемый жаждой приключений, с качествами настоящих мореплавателей.

– Лучшие работы, вошедшие в выставку, объединяет важное достоинство: молодым авторам удалось создать формы самой действительности и благодаря обобщению и воображению эстетически раскрыть красоту природы, образ жизни и эмоции людей, влюбленных в море, – говорит искусствовед Юлия Климко. – Карандашные зарисовки, акварельные и гуашные этюды – работы, представленные на выставке, выполнены в разных техниках.

Студенческий пленэр – это время, когда молодой художник остается один на один со своим внутренним миром. Он ищет в реальности ту композицию, которая – уже на бумаге – никого не заставит усомниться в том, какое задумал настроение и на чем хотел бы сделать акцент. Это важный этап, когда молодой автор учится мыслить, наблюдать и оттачивать глазомер для создания в будущем настоящих произведений искусства.