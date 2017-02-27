Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным

Минтранс России совместно с Росавиацией пересматривает подходы к системе субсидирования из федерального бюджета авиаперевозок на Дальнем Востоке.

Об этом сообщил вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Сахалинскую область.

– У нас довольно много претензий к сложившейся системе. Росавиации и Минтрансу указано, что необходимо планировать маршруты не из Москвы, а здесь, на местах, по заявкам регионов, чтобы в первую очередь пассажирам было удобно. Субсидировать надо те маршруты, которые максимально востребованы, с учетом фактора сезонности. Буду контролировать, чтобы именно так это все и было сделано, – приводит слова вице-премьера пресс-служба Минвостокразвития РФ.

На Сахалине Юрий Трутнев ознакомился с возможностями новых самолетов, запущенных на внутренних линиях региона. Два воздушных судна Bombardier Q400 были приобретены за счет средств областного бюджета в рамках программы развития парка воздушных судов авиакомпании «Аврора» (контрольный пакет (51 %) АО «Авиакомпания «Аврора» принадлежит ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», 49 % – правительству Сахалинской области). Эксплуатироваться самолеты будут в первую очередь на линиях внутри региона, выполняя полеты на север Сахалина и Курильские острова. Двухмоторный турбовинтовой Bombardier Q400 является одним из самых быстрых в своем классе, развивая крейсерскую скорость до 667 км в час. Дальность полета – до 2532 км. В салоне могут разместиться 70 пассажиров и другие почетные гости.

В начале февраля сахалинские власти обратились в Минвостокразвития РФ с предложением субсидировать из федерального бюджета авиаперевозки внутри Дальневосточного федерального округа, напоминает агентство «Интерфакс».

В своем обращении островитяне привели примеры: авиабилет Москва – Сочи – Москва можно приобрести за 3,4 тыс. рублей, Санкт-Петербург – Сочи – Санкт-Петербург – 5,6 тыс. рублей. Авиабилеты на Дальнем Востоке значительно дороже: перелет по маршрутам Владивосток – Южно-Сахалинск – Владивосток обойдется минимум в 14,3 тыс. рублей, Хабаровск – Южно-Сахалинск–Хабаровск – в 13,3 тыс. рублей.