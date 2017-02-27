Без вас никак не обойтись!

Ветеранскую дружину приморской столицы поздравили с юбилеем

Во Владивостоке торжественно отметили 30-летие городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Праздничные мероприятия прошли по инициативе администрации Владивостока и при поддержке командования Тихоокеанским флотом.

В украшенном цветами и шарами Андреевском зале Дома офицеров флота 1 марта было не протолкнуться. Пришли руководители и активисты ветеранского движения, участники Великой Отечественной войны и военных конфликтов последних десятилетий, дети войны, военнослужащие и другие почетные гости. Было много школьников, студентов и курсантов различных вузов.

В фойе работали выставки альбомов, детских рисунков и поделок. Выступал ветеранский хор Советского района «С песней по жизни». Виновники торжества получали заслуженные поздравления.

– Уважаемые ветераны! Я горжусь жизнелюбием, открытостью, стойкостью в трудных жизненных ситуациях нашего дорогого городского Совета ветеранов и его актива во главе с настоящим полковником Сергеем Кондратенко, – отметила в своем выступлении заместитель главы администрации Владивостока Елена Щеголева. – Без вас не обходится ни одно городское мероприятие. Стало традицией ваше плодотворное участие в обсуждении и реализации различных городских проектов, именно вы максимально помогаете обустраивать и делать краше наш родной Владивосток. Можно вспомнить ваши предложения по присвоению Владивостоку звания города воинской славы. Ветераны активно принимали участие в обсуждении и дополнении проекта реконструкции парка Победы на Второй Речке, которая была проведена в приморской столице по инициативе главы города Игоря Пушкарева. Теперь владивостокцы гордятся этим проектом-красавцем.

У городской администрации с Советом ветеранов сложились добрые, партнерские и даже доверительные отношения, которые продолжаются много лет. Мы благодарны вам за то, что вы широко делитесь своим жизненным опытом, открываете нам новые горизонты развития. Огромное спасибо за то, что вы заботитесь о своих ровесниках и принимаете участие в патриотическом воспитании молодежи приморской столицы.

Администрация города желает вам сохранять бодрость духа, а также крепкого здоровья и долголетия. Хотим видеть вас счастливыми и всегда рядом с нами. С юбилеем!

Ветеранам Владивостока, принимающим активное участие в общественной жизни краевой столицы, Елена Щеголева вручила заслуженные награды – почетные грамоты и денежные премии, благодарственные письма и памятные подарки, медали и юбилейные знаки.

Перед ветеранами с концертом выступили ансамбль песни и пляски ТОФ, солисты Приморской сцены Мариинского театра, другие творческие коллективы и исполнители Владивостока.

– Общественность приморской столицы отмечает знаменательную дату – 30 лет объединения разрозненных до 1987 года ветеранских организаций территорий, предприятий и ведомств, – рассказал корреспонденту «В» председатель городского Совета ветеранов Сергей Кондратенко. – Это не праздник одного дня, во всех районах и в поселке Трудовое мы стали чествовать наших уважаемых земляков еще несколько недель назад. Торжественные мероприятия продолжатся и в марте, состоятся награждения ветеранов юбилейными городскими знаками. Сейчас городской Совет ветеранов насчитывает уже 29 полноценных ветеранских организаций. Помимо упомянутых территориальных структур это организации малолетних узников фашизма и жителей блокадного Ленинграда, Союза ветеранов Афганистана и Союза десантников, ветеранские организации ТОФ, морской авиации, морской пехоты «Сатурн», МВД и прокуратуры ДВМП, морского торгового порта, железной дороги, а также «Боевое братство», «Контингент», «Даманец». Это самое крупное и наиболее организованное объединение на Дальнем Востоке. Мы системно и комплексно занимаемся защитой интересов и оказанием помощи пожилым людям, а также патриотическим воспитанием молодежи. К юбилею городской Совет ветеранов готовит к открытию собственный сайт – ВетеранВЛ.ру. Конечно, все это было бы невозможно без максимальной помощи и всесторонней поддержки со стороны администрации Владивостока.

С праздником, наши дорогие ветераны!

Справка «В»

На сегодняшний день во Владивостоке проживает свыше 500 участников Великой Отечественной войны, 2018 тружеников тыла, 1460 вдов фронтовиков, более 60 тысяч ветеранов труда.



