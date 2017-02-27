Стройки по программе «Жилье для российской семьи» обещают завершить в этом году

Строители завершили бетонирование 25-этажного жилого дома – флагмана стройки в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» в Снеговой Пади во Владивостоке, сообщили в пресс-службе края.

– Наружные стены в доме № 25 возводятся на уровне 19-го этажа, внутренние – на уровне 18-го, на 17-м этаже ведется прокладка систем отопления, на 16-м – монтаж оконных блоков, штукатурка стен – на 15-м, – уточнил представитель Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края Александр Литченко.

В доме № 26 забетонировано перекрытие 25-го этажа, кладка наружных стен ведется на уровне 11-го этажа, внутренних перегородок – на уровне 10-го, завершен монтаж индивидуального теплового пункта.

В жилом доме № 4 приступили к монтажу оконных блоков в первой, второй и третьей блок-секциях, которые выросли уже до 10-го этажа. В четвертой и пятой секциях приступили к монтажу 4-го этажа, в монолитной угловой вставке монтируют каркас стен 9-го этажа, сообщили в Приморкрайстрое.

– В жилом доме № 1 идет монтаж стен 1-го этажа второй блок-секции и цокольных стен первой секции. В доме № 3 завершается монтаж 2-го этажа в первой и второй блок-секциях, ведутся работы по устройству ростверка третьей и четвертой секций. Наружные и внутренние сети отопления, проложенные на участке, предъявлены тепловым сетям, – добавили в дирекции.

Напомним, что по федеральной программе «Жилье для российской семьи» строятся дома в микрорайоне Солнечная долина поселка Трудовое, в районе Зеленого Угла во Владивостоке и в микрорайоне Радужный города Уссурийска. Все дома для участников программы должны быть сданы к концу 2017 года. Краевые власти уверяют, что эту задачу выполнят.