На очистку городских улиц, возможно, привлекут спецтехнику из Беларуси

Обновление парка городской коммунальной техники обсудили специалисты администрации Владивостока с делегацией Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе мэрии.

Столицу Приморья с рабочим визитом посетили специалисты холдинга «АМКОДОР» (Республика Беларусь) во главе с генеральным директором ОАО «АМКОДОР» Валерием Иванковичем. Делегацию встретили заместитель главы администрации – начальник городского управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский и заместитель начальника управления международных отношений и туризма Виталий Еременко.

Также в рабочей встрече принял участие руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Хабаровске Александр Бобцов. Он отметил, что товарооборот Беларуси с Приморьем в 2016 году составил 13,5 млн долларов. Республика заинтересована в наращивании товарооборота и готова на всестороннее взаимовыгодное сотрудничество.

В ходе рабочей встречи участники обсудили перспективы обновления парка муниципальной спецтехники для санитарной очистки городских улиц и ремонта дорог.

– В этом году мэрия планирует пополнить городской автопарк машинами малой механизации для очистки тротуаров и пешеходных зон, а также несколькими единицами комбинированных дорожных машин, способных при смене навесного оборудования убирать город круглогодично, – отметил Леонид Вильчинский.

Он обратил внимание, что выбрать самостоятельно поставщика спецтехники администрация города не имеет права. Закупка товаров ведется в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Валерий Иванкович сообщил, что компания «АМКОДОР» производит более 120 моделей дорожно-строительной, коммунальной и другой техники и рассматривает Владивосток как одного из потенциальных потребителей спецмашин и навесного оборудования мирового стандарта.