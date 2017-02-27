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Когти ярости и поющий зверинец

Пять премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит супергеройский боевик «Логан», в котором главный герой поскребет своими руками-ножницами по злодейским сусекам. Анимационный фильм «Зверопой» расскажет о нелегкой судьбе восходящей свиньи американской эстрады. В боевике «Автобан» зрителей ждут сумасшедшие гонки по немецким дорогам. Комедия «Любовь прет-а-порте» покажет, что флирт с русской девушкой опасен для холостого образа жизни. А в триллере «Золото» союз дельца и геолога взбудоражит доселе спокойные джунгли.

«Логан» (18+)

В недалеком будущем уставший от жизни мутант Логан (Росомаха) заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы.

Но после встречи с юным мутантом, которого преследуют темные силы, один из сильнейших супергероев больше не сможет скрывать свое прошлое.

Последний фильм, где парня с адамантиевым скелетом и способностью к регенерации играет Хью Джекман. Сам актер признался, что историю героя пора заканчивать. И очень хорошо, что завершают ее суровым, кровавым боевиком с рейтингом «18+», а не фантастической мелодрамой. Наверное, таким и должен был выйти финал о бескомпромиссном мутанте, которому ничто человеческое не чуждо.

«Зверопой» (6+)

Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык и даже хрюшка – буквально все рвутся к славе. Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов. Все как у людей…

Добрый анимационный фильм, в центре которого сложные творческие отношения между очеловеченными дикобразом-бунтарем и эстрадной свинкой. Такие разные герои находят друг в друге таланты и начинают учиться друг у друга. Конечно, не без долгого конфликтного периода, насыщенного обоюдными остротами.

Хороший мультфильм не только для детей, но и для их родителей, которые оценят крепкий и в меру оригинальный сюжет, юмор и мораль сказки.

«Автобан» (16+)

Американский турист Кейси Штайн, путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками. Одну из них возглавляет Хаген, другую – Геран. И с этого момента начинается смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии.

«Любовь прет-а-порте» (12+)

Он – знойный римский ловелас, избалованный сынок богатого папочки. Она – красавица, одинокая москвичка, которая всю жизнь ждала того, единственного. Он всю жизнь флиртовал, играл, блефовал. Она трудилась, презирая ложь и компромиссы. Одна короткая встреча в Риме запутала их жизни в яркий клубок надежд, обломов и страсти. Он стал для нее тем, кого она готова была полюбить, но не могла…

Она стала для него той, ради которой стоило лгать, как никогда в жизни. А чего не сделаешь ради любви?

Комедия российско-итальянского производства с межнациональным актерским составом. Название можно перевести как «Любовь, готовая к носке». Логика, наверное, такая: любовь – это отношения, а отношения – от слова носить. Или выносить. В общем, влюбленные разберутся.

«Золото» (18+)

История Кенни Уэллса – современного золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя, который отчаянно ждет шанса переломить судьбу. Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника – геолога, чтобы реализовать грандиозный план: найти золото в неизведанных индонезийских джунглях.

Автор : Сергей ПЕТРАЧКОВ

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