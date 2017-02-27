Выписали штрафов за неделю почти на полмиллиона рублей

Порядка 100 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено на прошедшей неделе на заседаниях административных комиссий Владивостока. Нарушители законодательства заплатят штрафов на общую сумму 488 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, только членами административной комиссии Первомайского района было рассмотрено 26 протоколов.

Например, штраф в размере 5 тысяч рублей предстоит заплатить генеральному директору ООО «Первомайская управляющая компания – 2». Должностное лицо привлекли к ответственности за то, что на улицах 2-й Строительной, 8-12, 18а, Талалихина, 9, Нестерова, 6, Басаргина, 4, Новожилова, 12, Херсонской, 18, Сафонова, 12, а также Никифорова, 49-51 не были оборудованы площадки для установки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и складирования крупногабаритного мусора.

Штраф в такой же сумме был наложен на администратора магазина «Гермес», расположенного на ул. Сахалинской. На прилегающей к торговой точке территории был разбросан мусор.

Напомним: представители административных комиссий Ленинского, Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Советского районов города каждый день контролируют соблюдение гражданами и предприятиями всех форм собственности административного законодательства.