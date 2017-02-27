В пятерке самых продаваемых авто на Дальнем Востоке – представитель отечественного автопрома

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей в январе 2017 года и составило рейтинг наиболее продаваемых моделей в Дальневосточном федеральном округе.

Согласно результатам исследования, самой популярной моделью на рынке новых авто в ДФО в первый месяц нынешнего года стала Toyota Land Cruiser, показатель которой составил 59 единиц. Совсем чуть-чуть уступил ей кроссовер Toyota RAV4, который разошелся тиражом в 58 экземпляров. На третьем месте находится еще один представитель Toyota – внедорожник Land Cruiser Prado (44 шт.). В пятерку лидеров местного рынка также попадают УАЗ «Патриот» (34 шт.) и Hyundai Solaris (26 шт.).

Всего же объем дальневосточного рынка новых легковых автомобилей в январе составил около 700 единиц, показав падение на 9 %.