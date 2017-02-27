Тхэквондо под прицелом медицинских датчиков

Основатель тхэквондо в Приморье, президент Всероссийской федерации развития тхэквондо, обладатель восьмого дана Рудольф Кан провел эксперименты по биомеханике в лаборатории исследования двигательных возможностей человека в ДВФУ.

Полученные результаты известный мастер опубликует в книге, где с научной точки зрения опишет все известные в мире техники этого боевого искусства, сообщила пресс-служба вуза.

Рудольф Кан приехал во Владивосток, чтобы провести семинар по биомеханике для приморских тренеров и их воспитанников. На занятиях он объяснял, как можно улучшить навыки владения тхэквондо.

Уже более пяти лет мастер пишет книгу о биомеханике, и результаты измерений станут важной ее частью. Измерения проводились с использованием оборудования, предназначенного для исследований в области спорта, спортивной медицины и адаптивной физической культуры. Система представляет собой 3D-кинематический костюм, который с помощью 17 датчиков в режиме реального времени регистрирует, измеряет и анализирует движения тела человека в пространстве.

– Мне нужно дополнить книгу практическими экспериментами, чтобы в будущем все дискуссии и споры в этом виде спорта были предметными и обоснованными. Важно понимать, за счет чего происходит увеличение силы и скорости удара. Я намерен правильно описать выполнение технических действий с точки зрения биомеханики, поскольку на сегодняшний день это и есть правильный путь к созданию единой техники тхэквондо, – сказал Рудольф Кан.